Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024’te çok konuşuldu

Nar Çiçeği Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu'na göre bu Kelimenin doğru yazılışı 'narçiçeği' olarak bitişik şeklinde öne çıkar. Yani diğer bir ifadeyle bitişik şekilde ele alınması gereken sözcük grupları arasında bulunuyor. Aynı biçimde yazılışı yazım hatası meydana getirmektedir.

Narçiçeği = doğru

Nar çiçeği = yanlış

BÜLBÜL YUVASI NASIL YAZILIR

Bülbülyuvası doğru yazılışı hakkında bilgi almak için TDK'ye bakmak yeterlidir. TDK kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı bitişiktir. Eğer ayrı olarak yazılırsa bülbül yuvası farklı bir anlam ifade eder. Bu da cümle içinde başka bir anlam çıkmasına neden olur. Tatlı anlamında kullanılan bülbülyuvası için doğru yazım bitişiktir. Bu kelimenin kullanımı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

En sevdiğim tatlı bülbülyuvasıdır. (Doğru)

Bu bülbül yuvasına çok şerbet dökmüşler. (Yanlış)

Öyle Ki Nasıl Yazılır? Öyleki mi, Öyle Ki mi TDK' ya Göre Doğru Yazımı Nedir

Yazımında en fazla tereddüt edilen sözcüklerden birisi de öyle ki sözcüğüdür. Öyle ki sözcüğünün ekindeki "ki" bağlaç değildir. Bu nedenle de öyle sözcüğünden ayrı yazılması gerekmektedir. Yani doğru yazım şekli "öyle ki " olmalıdır. Bu kelime bitişik yazılmaz. Bir cümle içinde kullanarak örnek vermek gerekirse: Hasta bu yemeği sevmediği söylemişti. Öyle ki yememiş.