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Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024'te çok konuşuldu

YKS'nin ardından özellikle sosyal medya ve çeşitli eğitim platformlarında paylaşılan sorular, öğrenciler arasında yoğun bir tartışma konusu haline geliyor. Peki beşbıyık, bülbül yuvası, yok oluş doğru yazımı nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:19
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Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024’te çok konuşuldu

Ülkemizde her yıl milyonlarca genç, üniversiteye giriş için ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası merak ve tartışma konusu olan sorular gündemde yer alıyor. Özellikle sınavın ardından ortaya çıkan ve çeşitli platformlarda paylaşılan sorular, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekiyor. Peki beşbıyık, bülbül yuvası, yok oluş, kavuniçi, cırcır doğru yazımı nedir?

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Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024’te çok konuşuldu

Cırcır Böceği Yanlış Yazımları Nelerdir?

Yanlış: Cırcırboceği

Cırcır Böceği TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

Doğru: Cırcır Böceği

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Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024’te çok konuşuldu

Nar Çiçeği Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu'na göre bu Kelimenin doğru yazılışı 'narçiçeği' olarak bitişik şeklinde öne çıkar. Yani diğer bir ifadeyle bitişik şekilde ele alınması gereken sözcük grupları arasında bulunuyor. Aynı biçimde yazılışı yazım hatası meydana getirmektedir.

Narçiçeği = doğru

Nar çiçeği = yanlış

BÜLBÜL YUVASI NASIL YAZILIR

Bülbülyuvası doğru yazılışı hakkında bilgi almak için TDK'ye bakmak yeterlidir. TDK kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı bitişiktir. Eğer ayrı olarak yazılırsa bülbül yuvası farklı bir anlam ifade eder. Bu da cümle içinde başka bir anlam çıkmasına neden olur. Tatlı anlamında kullanılan bülbülyuvası için doğru yazım bitişiktir. Bu kelimenin kullanımı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

En sevdiğim tatlı bülbülyuvasıdır. (Doğru)

Bu bülbül yuvasına çok şerbet dökmüşler. (Yanlış)

Öyle Ki Nasıl Yazılır? Öyleki mi, Öyle Ki mi TDK' ya Göre Doğru Yazımı Nedir

Yazımında en fazla tereddüt edilen sözcüklerden birisi de öyle ki sözcüğüdür. Öyle ki sözcüğünün ekindeki "ki" bağlaç değildir. Bu nedenle de öyle sözcüğünden ayrı yazılması gerekmektedir. Yani doğru yazım şekli "öyle ki " olmalıdır. Bu kelime bitişik yazılmaz. Bir cümle içinde kullanarak örnek vermek gerekirse: Hasta bu yemeği sevmediği söylemişti. Öyle ki yememiş.

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Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024’te çok konuşuldu

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok kelimesine yeni sözcüklerin gelmesi durumunda yazımına dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Çünkü bazı durumlarda bitişik yazılabilecekken, bazı durumlarda ayrı yazılması gerekmektedir.

TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre yok olmak ve yok oluş kelimeleri ayrı yazılmaktadır. Yok oluş deyimi bir mecaz ve yan anlam olarak kullanılmakta olup, ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.