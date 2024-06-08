Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk Beyliği hangisidir?

Ülkemizde her yıl milyonlarca genç, üniversiteye giriş için ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası merak ve tartışma konusu olan sorular gündemde yer alıyor. Özellikle sınavın ardından ortaya çıkan ve çeşitli platformlarda paylaşılan sorular, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekiyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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