08 Haziran 2024, Cumartesi
Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle ilk adımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek attı. Tecrübeli teknik adam Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, Mourinho, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:37
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