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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle ilk adımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek attı. Tecrübeli teknik adam Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, Mourinho, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:37
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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek adına önemli bir teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni döneme iddialı bir giriş yaptı.

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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Mourinho'nun Transfer Stratejisi: İlk Çalım Galatasaray'a!

Yeni teknik direktör Mourinho, transfer piyasasında hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Galatasaray'ın da ilgilendiği orta saha oyuncusu Khephren Thuram için önemli adımlar atarak, "yılın çalımı"nı yapmayı planlıyor.

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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

23 yaşındaki genç yıldız geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve şimdi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri haline geldi.

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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Fenerbahçe'nin Yeni Dönemdeki Yabancı Futbolcu Stratejisi

Gelecek yıl yabancı oyuncu sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi kadro planlaması konusunda zorunlu kararlar almaya itiyor. Klubün mevcut 16 yabancı oyuncusundan en az 5'i ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Bu kapsamda Miha Zajc, Luan Peres, Lincoln, Ryan Kent, Joao Pedro ve Miguel Crespo gibi isimlerin gönderilmesi gündemde.