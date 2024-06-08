Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle ilk adımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek attı. Tecrübeli teknik adam Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, Mourinho, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...