08 Haziran 2024, Cumartesi
FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...
Fenerbahçe'de son günlerde gelen açıklamalar, başkanlık seçim tarihinin merakla beklenmesine neden olmuştu. Seçimli genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ne zaman? İşte, oy kullanma günü…
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:16
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