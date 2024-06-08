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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

Fenerbahçe'de son günlerde gelen açıklamalar, başkanlık seçim tarihinin merakla beklenmesine neden olmuştu. Seçimli genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün mü, ne zaman? İşte, oy kullanma günü…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:16
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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

Fenerbahçe, Mourinho hamlesi sonrasında başkanlık seçimine odaklandı. Kongre üyeleri, oy kullanma saatlerini belirlemeye başladılar. Önceki ertelenen genel kurul toplantısının ardından, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmayacak. Kongre başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, Fenerbahçe Başkanlık seçimi hakkındaki detaylar…

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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yeni başkanını ve yönetimini belirleyecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 30 Mayıs'ta yapılan ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen seçim, bu kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

İki Aday, İki Farklı Vizyon!

Fenerbahçe'nin 46 bin 410 kongre üyesi, iki aday arasında tercih yapacak: Mevcut Başkan Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım. Seçim yarışı, iki güçlü ismin farklı vizyonlarını ortaya koyduğu kritik bir mücadeleye sahne olacak.

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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

Seçim Takvimi:

8 Haziran Cumartesi (Saat 10.00): Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması, mevcut yönetimin ibra edilmesi, 2024-2025 bütçesinin görüşülmesi, sandık kurullarının belirlenmesi.

9 Haziran Pazar: Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimi.

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FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

Oy Kullanma İşlemleri:

Toplantının ardından başlayacak oy kullanma işlemleri, aynı gün içerisinde tamamlanacak ve oy sayımı yapılarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı belirlenecek.