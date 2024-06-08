FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...

İki Aday, İki Farklı Vizyon!

Fenerbahçe'nin 46 bin 410 kongre üyesi, iki aday arasında tercih yapacak: Mevcut Başkan Ali Koç ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım. Seçim yarışı, iki güçlü ismin farklı vizyonlarını ortaya koyduğu kritik bir mücadeleye sahne olacak.