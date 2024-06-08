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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar TYT ve AYT'de yapılan puan sistemi değişikliklerini hatırlamaya başladılar. Bu değişikliklerin yanı sıra, adaylar TYT puanının ne kadar süre geçerli olduğunu merak etmeye başladılar. TYT ve AYT puanlarının geçerlilik süreleri, adayların gelecek planlarını şekillendirirken önemli bir faktör haline geliyor. Peki TYT puanı kaç yıl geçerli olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:55
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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar puanlarını kontrol ederken gelecekleri için planlar yapmaya başladılar. Özellikle, TYT puanının ne kadar süre geçerli olduğu konusu adayların dikkatini çekiyor. Bu sene herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, elde ettikleri puanları seneye de kullanmak istiyorlar. Peki TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte detayları...

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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

YKS Puanı Geçen Yıldan Yanıyor mu?

YKS maratonunu geride bırakan adaylar, tercih dönemi ve puanlarla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. İşte YKS puanlarının geçerliliği, ek tercih ve puan düşürüp düşürmeyeceği konusunda bilinmesi gerekenler:

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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

YKS Puanı Sadece Sınava Girildiği Yıl Geçerli!

ÖSYM'nin açıklamasına göre, YKS'de alınan puanlar sadece o yıl için geçerli. Yani 2023 YKS'de elde edilen puanları, 2024 yılında kullanmak mümkün değil. Adayların, sınava girdikleri yıl tercih yapıp yapmayacaklarına karar vermeleri ve haklarını o yıl kullanmaları gerekiyor.

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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

İlk Tercihte Yerleşemeyenler İçin Ek Tercih Fırsatı!

YKS'de ilk tercihlerini yapmayan veya ilk tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde herhangi bir puan kaybı yaşamadan tekrar tercih yapabilirler. ÖSYM'nin ek tercih uygulaması, adaylara ikinci bir şans sunuyor.

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TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

Hangi Durumlarda YKS Puanı Düşer?

📌Lisans veya ön lisans programını kazanıp kayıt yaptırmamak
📌Lisans programına yerleşip kayıt yaptırdıktan sonra tekrar sınava girmek
📌Yetenek sınavıyla bir programa yerleşmek
📌Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşmek