TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar TYT ve AYT'de yapılan puan sistemi değişikliklerini hatırlamaya başladılar. Bu değişikliklerin yanı sıra, adaylar TYT puanının ne kadar süre geçerli olduğunu merak etmeye başladılar. TYT ve AYT puanlarının geçerlilik süreleri, adayların gelecek planlarını şekillendirirken önemli bir faktör haline geliyor. Peki TYT puanı kaç yıl geçerli olacak?