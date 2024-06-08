A Haber selin vurduğu Ankara’da! Yollarda kalan vatandaşlar A Haber ekranlarından isyan etti: 2,5 saattir buradayız







"3,4 AYDIR ÇALIŞMALAR VAR. AMA HİÇBİR SONUÇ ALAMADIK"

Sel nedeniyle mağduriyetini A Haber'e dile getiren bir vatandaş, ise "Bu durum hemen hemen her yağmur yağdığında yaşanıyor. Bu civardaki binaları hep su basıyor. 3,4 aydır çalışmalar var. Ama hiçbir sonuç alamadık. İlerde çalışma vardı. Hala aynı durumda. Aynı manzara devam ediyor. Her yağışlarda böyle oluyor. Hatta şu ilerdeki evler hep su dolmuş. Bütün evler kapanmış. Binada komple vatandaşlar var. Bina da mahsur kalanlar var. " dedi.