A Haber selin vurduğu Ankara'da! Yollarda kalan vatandaşlar A Haber ekranlarından isyan etti: 2,5 saattir buradayız
Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. A Haber ekiplerinden Rüya Akkuş olay yerine giderken yollarda mahsur kalan vatandaşlar A Haber mikrofonlarına konuştu. Çocuğuyla araç içinde 2,5 saat kalan kadın "Arabamız su içinde kaldı ve paspaslara kadar su geldi. Arabayı hiç stop ettirmedim bekliyoruz. Ne kadar yakıtım kaldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da A Haber ekranlarından Mansur Yavaş'a isyan ederken "Altyapı denen bir şey yok. Mansur Yavaş yandaşlarını beslemekten başka bir şey yapmıyor. Güle güle yemesinler zehir zıkkım olsun. İnsanlara kokmuş pirinç ve bulgur dağıtmaya çalışacağına hizmet versin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkent Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.
Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
D140 KARAYOLUNDA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç sular altında kaldı. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkartılıyor.
METRO DURAĞINI SU BASTI
Şiddetli yağışın etkili olduğu Sincan'da ise OSB - Törekent Metro durağını su bastı. Uzun süre metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
"2,5 SAATTİR BURADAYIZ"
A Haber'e konuşan mağdur vatandaş "2,5 saati burada bekliyoruz. Biz buradan geçerken benzinliğe girdik o sırada sele yakalandık ve yolda kaldık. Arabamız su içinde kaldı ve paspaslara kadar su geldi. Arabayı hiç stop ettirmedim bekliyoruz. Yağış bir anda bastırdı. Geri geri buradan gitmeye çalıştım ama başaramadım. Burada dize kadar su gelmiş durumda. Ben aracı kaldırma yanaştım. Yoksa su daha fazla etkileyebilirdi. Ne kadar yakıtım kaldığını bilmiyorum. Çocuğumla burada mağdur oldum." ifadelerini kullandı.
"BİZE BİR ABİ YARDIM ETTİ"
A Haber'e konuşan ve korkan çocuk ise "Biz annemle futbol kursuma gidiyorduk. Yağmur bir anda bastırdı. Yolda kaldık. Buradaki bir abi bize yardım etti ve kaldırma çıktık." dedi.
"HEP YANDAŞLARINI BESLİYOR"
A Haber canlı yayınında isyan eden vatandaş Mansur Yavaş'a şu sözlerle isyan etti:
Biz burada bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi çöpe atacağı pirinç ve bulguru dağıtsın biz burada kalalım. Altyapı yok bir şey yok. Mansur Yavaş hep yandaşlarını besliyor. Ayaş Yolu'nun hali ortada, Yenikent'e girilmiyor. Seçimden 1 ay önce burayı kazıdılar şimdi burada yaşadığımız rezilliğe bakın. Bunlar ne zaman geldiyse Ankara'ya hep böyle pislik gelmiştir. Şimdi kendisi orada burada yatıyor ve içip geziyor.
"KOKMUŞ PİRİNÇ VE BULGUR DAĞITACAĞINA ÇALIŞ"
İnsanların burada yaşadıklarına bakın arabaların ne hale geldiğini görün. Güle güle yemesinler zehir zıkkım olsun. İnsanlara kokmuş pirinç ve bulgur dağıtmaya çalışacağına hizmet versin. GİMAT'ta çöpe atacakları gıdayı insanlara dağıtıyorlar öyle hizmet yaptım diyorlar gelin de buranın halini görün.
"GEÇERİZ SANDIK AMA HATA YAPTIK"
Arabası yolda kalan vatandaş A Haber mikrofonuna konuşurken " Yağış bir anda bastırmıştı. Ben geldiğimde burada yüksek tekerlekli araçlar geçiyordu ancak yağmur bastırdı. Biz de geçeriz diye düşündük. Ancak yolda kaldık. Geçeriz sandık ama olmadı hata yaptık." dedi.
"3,4 AYDIR ÇALIŞMALAR VAR. AMA HİÇBİR SONUÇ ALAMADIK"
Sel nedeniyle mağduriyetini A Haber'e dile getiren bir vatandaş, ise "Bu durum hemen hemen her yağmur yağdığında yaşanıyor. Bu civardaki binaları hep su basıyor. 3,4 aydır çalışmalar var. Ama hiçbir sonuç alamadık. İlerde çalışma vardı. Hala aynı durumda. Aynı manzara devam ediyor. Her yağışlarda böyle oluyor. Hatta şu ilerdeki evler hep su dolmuş. Bütün evler kapanmış. Binada komple vatandaşlar var. Bina da mahsur kalanlar var. " dedi.
"ÇİZMELERİM İÇİN ŞU AN OLDUĞU GİBİ TAMAMEN SU"
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, insanların mahsur kaldığı binaya gitti. Akkuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulllandı: "Ayağımızda lastik çizmeler olmasına rağmen üzerimizde iyi kötü korunaklı kıyafet olmasına rağmen zorluk çekiyoruz. Çizmelerim için şu an olduğu gibi tamamen su. Ben ilerlerken güçlük çekiyorum. Lütfen izleyenlerde kusura bakmasın.
Buradan binanın içine geçmenin maalesef mümkünatı yok. Benim buradan orya geçmem imkansız."
"KOMŞULARIM YUKARI ÇIKARDI"
Binada mahsur kalan bir vatandaş ise "Binanın içi ağzına kadar suyla dolu. Şu an alt katta kimse yok. Ben yukarı kata çıktım. Bu kapının açılma şansı yok. Ben birinci katta oturuyorum. Komşularım olduğu için yukarı çıktım. Komşularım yukarı çıkardı. Daha öncede sel olduğunda 1. katta da aynı sıkıntıları yaşadık." ifadeleri kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mourinho Galatasaray’a ilk çalımını attı! Fred’in yanına kaplan geliyor
- Yassıçemen Savaşı sorusu nedir, cevabı ne? YKS TYT Yassıçemen savaşı hangi devletler arasında yapıldı?
- Resmi heyet, Türk tarihi, meydan nasıl yazılır? TDK meydan isimleri büyük mü, küçük mü yazılır? 2024 TYT SORULARI
- YKS Güneş Gülü sorusu nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu!
- Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk Beyliği hangisidir?
- Beşbıyık, Bülbül yuvası, Yok oluş doğru yazımı nedir? Kavuniçi, Cırcır böceği TDK yazılışı... YKS 2024'te çok konuşuldu
- TYT A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | osym.gov.tr YKS-TYT cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?
- FB başkanlık seçimi saati 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongre takvimi...
- TYT puanı kaç yıl geçerli olacak? 2023 YKS puanı geçerlilik süresi | 2024 AYT, TYT puanı seneye kullanılır mı?
- YKS 2024 TYT 2-4 yıllık bölüm puanları | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...
- TYT 45 55 60 65 70 85 90 net kaç puan eder? 2024 TYT PUAN HESAPLAMA: 250 300 400 420 450 puan için kaç net gerekiyor?