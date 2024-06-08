TYT A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | osym.gov.tr YKS-TYT cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özellikle ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler ve veliler, TYT soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, daha önceki yıllarda olduğu gibi, sınavın tamamlanmasını takiben soru ve cevap anahtarlarını aynı gün içinde yayınlama eğiliminde.