08 Haziran 2024, Cumartesi
TYT A-B-C-D-E SORU Cevap Kitapçığı 2024 | osym.gov.tr YKS-TYT cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
TYT 2024 sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde yapılıyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, Cumartesi günü Türkiye genelinde 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki TYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:29
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