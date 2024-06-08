TYT 45 55 60 65 70 85 90 net kaç puan eder? 2024 TYT PUAN HESAPLAMA: 250 300 400 420 450 puan için kaç net gerekiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Bu önemli sınavda 3 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek ve sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını heyecanla bekleyecekler. Ancak aynı zamanda, YKS puan ve sıralama hesaplamaları da adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, YKS'de kaç net kaç puan getirir?