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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Türk halkı, gökyüzüne olan merakını ve uzaya olan ilgisini bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferi için hazırlıklar sona erdi. Bu tarihi olay, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:59
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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye’nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu haziran ayında gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Tuva Cihangir Atasever, uzay kariyerine heyecan verici bir başlangıç yapacak olan genç ve yetenekli bir bilim insanıdır. Peki Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek?

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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye’nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Türkiye, uzay çalışmalarında büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyor! İkinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 7 önemli bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere bugün tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye’nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Atasever'i taşıyacak olan Virgin Galactic şirketine ait "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30), New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, "VSS Unity" taşıyıcı uçakla 45 bin feet yüksekliğe ulaştıktan sonra, hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 90 kilometre irtifaya çıkacak.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye’nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Mikro Yer Çekiminde 7 Deney!

Atasever, yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında şu deneyleri gerçekleştirecek:
BEACON (Beyin Görüntüleme Deneyi): Atasever'in kafasına takacağı özel bir cihazla, beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Ayrıca, uzaydan Dünya'yı görmenin psikolojik etkileri de analiz edilecek.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye’nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi Deneyi: Atasever'in maruz kalacağı radyasyon miktarı ölçülerek, gelecekte uzay istasyonlarında görev yapacak astronotlar için önemli veriler toplanacak.