Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Türk halkı, gökyüzüne olan merakını ve uzaya olan ilgisini bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferi için hazırlıklar sona erdi. Bu tarihi olay, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu saat kaçta uzaya gidecek?