Kerküklü sporcu elde ettiği şampiyonluğu Başkan Erdoğan'a armağan etti
Kerküklü Dünya Kick Boks şampiyonu Yusuf Türkmen, elde ettiği şampiyonluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye armağan etti. Türkmen’in en büyük hayali, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilip Türk Milli Takımını temsil etmek.
Kerkük doğumlu 27 yaşındaki Yusuf Türkmen 2008 yılından bu yana Türkiye'de yaşıyor. Türkmen 2013 yılında başladığı Muay Thai ve Kick Boks sporlarında hızla yol alarak 2017 yılında Muay Thai Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonluğu sonrası, bir gün dünya şampiyonu olursa bu şampiyonluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edeceğini açıklayan Türkmen, 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda, 45 ülkeden 3 bin 750 sporcunun katıldığı organizasyonda K1 branşında dünya şampiyonu oldu.
Yaptığı açıklamada elde ettiği dünya şampiyonluğunu CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiğini açıklayarak, "2017'den 2023'e kadar 4 kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Ama şampiyonluk elde edemedim. 3.'lük, 4.'lük ve 5.'likler elde ettim. Şimdi de çok şükür İstanbul'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda, 45 ülkeden 3 bin 750 sporcunun katıldığı organizasyonda K1 branşında dünya şampiyonu oldum. 2017 yılında verdiğim sözü şu an yerine getirdim çok şükür. Aslında bu madalyayı ben kendim için kazanmadım. Ben Irak, Kerküklüyüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kerkük Türkmenlerine, dünyadaki bütün Müslümanlara olduğu gibi Kerkük Türkmenlerine de çok büyük destekleri var. Orada hiçbir zaman haklarını, hukuklarını başka insanlara karşı yedirmiyor, elinden gelen bütün desteği sağlamak istiyor. Bende bu madalyayı Kerkük Türkmen'i kardeşlerim adına bir vefa borcu olarak Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Buradan bütün yetkililerimize sesleniyorum. Bana bu konuda yardımcı olurlarsa ben bu vefa borcumu Türkmenlerin adın ödemek istiyorum" dedi.
TÜRK VATANDAŞI OLUP MİLLİ TAKIMI TEMSİL ETMEK İSTİYOR
Türkmen, en büyük hayalinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk Milli Takımını temsil etmek olduğunu ifade ederek, "Ben 2008'den bu yana buradayım. Ama henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım. Şu an ben Irak Milli Takımı'ndayım. Irak Milli Takımı adına 4 kez Arap Ülkeleri şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu, Asya 2.'liği ve şu anda dünya şampiyonluğu elde ettim. Önümüzde yine şampiyonalar var. Oralarda Irak Milli Takımı adına yarışmak zorundayım. Şu an 27 yaşındayım. Daha fazla yaşım ilerlemeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk Milli Takımı adına yarışmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olurlarsa çok teşekkür ederim ve şükranlarımı sunarım. Elimden geldiği kadar daha iyi çalışıp, Türk Bayrağı altında daha büyük başarılar elde etmek isterim " şeklinde konuştu.
TÜM MAÇLARINA TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIKIYOR
Türkmen şuanda Irak vatandaşı ve Irak Milli Takımı sporcusu olsa da tüm maçlarına Türk bayrağı ile çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Talebim duyulmazsa Ankara'ya gideceğim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Cumhurbaşkanımın karşısına çıkana kadar bekleyeceğim. İsterse bir hafta olsun ben oradan ayrılmayacağım. Orada aç susuz bekleyim bu madalyayı Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim. Her maça Türk bayrağı ile çıkıyorum. Benim Irak'ta ki ismim Yusif Sabah olarak geçiyor ama beni bütün Türkiye ve dünyada Yusuf Türkmen diye tanıyorlar."
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