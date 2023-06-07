Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu. Diğer taraftan İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.
Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.
Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Giresunspor'un 3 puanla kapattığı sezonda, İstanbulspor da Ümraniyespor engeline takılmadı.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor, Süper Lig'e veda etti.
Giresunspor 40 puanda sezonu kapattı. Antalyaspor ise sezonu 41 puanla tamamladı.
Müsabakada yeşil-beyazlıların golleri 17'nci dakikada Riad Bajic ve 59'uncu dakikada Borja Sainz'dan geldi.
Giresunspor'da Borja Sainz, 60'ıncı dakika kırmızı kart gördü.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez
Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam (Dk 74 Murat Cem Akpınar), Doğan Can Davas (Dk. 74 Mert Han Kurt), Borja Sainz, Savicevic (Dk. 48 Mejia), Bajic (Dk. 65 Alper Uludağ)
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu (Dk. 67 Ndao), Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando (Dk. 67 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ghacha (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson, Wright
Goller: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan), Dk. 59 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor)
Kırmızı Kart: Dk. 60 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 35 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
İSTANBULSPOR PUANINI 41'E YÜKSELTEREK SÜPER LİG'DE KALDI
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.
İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.
58. dakikada Kerem Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Topalli, ceza yayı önüne gelip sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
59. dakikada İstanbulspor bir kez daha etkili geldi. Topalli'nin ara pasında topla buluşan Rroca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
61. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye yükseltti. Onur Ergün'ün pasında meşin yuvarlağı alan Topalli, rakibini geçip sağdan ceza sahasına girdi ve kale sahası içine yerden ortaladı. Savunmanın arkasındaki Rroca, müsait pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0.
86. dakikada İstanbulspor net bir fırsattan yararlanamadı. Eze'nin sağ kanattan yaptığı ortada Kerem Şen'in yakın mesafeden vuruşunda Berke Özer'den seken topu Muammer Sarıkaya kafayla tamamladı. Ancak son anda Deniz Tabak topu çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Eze son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Kerem Şen'in vuruşunda kaleci Berke'den seken topu kale sahası içinde Muammer Sarıkaya sert bir vuruşla ağlara yolladı: 3-0.
90+7. dakikada İstanbulspor bir gol daha buldu. Eslem Öztürk'ün Ümraniyespor ceza sahasına gönderdiği uzun pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerinde Eze'de kaldı. Bu futbolcunun dönüp yerden yaptığı vuruşta top köşeden filelere gitti: 4-0.
Mücadeleyi İstanbulspor 4-0 kazandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Bilal Gölen
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Onur Ergün, Lokilo (Dk. 56 Kerem Şen), Loshaj (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Rroca (Dk. 90+3 Eslem Öztürk) , Topalli (Dk. 90+2 Mehmet Yeşil), Emir Kaan Gültekin (Dk. 73 Eze)
HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu (Dk. 86 Osman Buğra Erdoğan), Lenjani (Dk. 83 Güneş Güventürk), Popov, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 46 Doğukan Saral (Dk. 83 Deniz Tabak)), Mert Yılmaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Arıcı, Onur Ayık (Dk. 71 Beren Küçükbaşarık), Umut Nayir
Goller: Dk. 45 Topalli, Dk. 61 Rroca, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+7 Eze (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Fatih Yiğit Şanlıtürk (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 89 Rroca, Dk. 90 Onur Ergün, Dk. 90+5 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
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