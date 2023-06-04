Cimbom’dan 32 yıl sonra bir ilk! Derbi galibiyetiyle gerçekleşti...

Süper Lig'de 37. hafta sona erdi. Şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu perçinledi.

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Zaniolo (2) ve Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig 2.'liğini de tehlikeye atmış oldu.

Beşiktaş gelecek hafta kazanması halinde Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirecek.