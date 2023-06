Cimbom’dan 32 yıl sonra bir ilk! Derbi galibiyetiyle gerçekleşti...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN İLK DERBİSİ



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi korumaya başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.