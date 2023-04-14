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Arda Turan Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Arda Turan Eyüpspor’un yeni teknik direktörü oldu!

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra sonra teknik direktörlük görevine başlayacağını söyleyen Arda Turan, TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

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