Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması

"KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Bugünden daha iyi olmak zorundayız." ifadelerine yer veren Buruk, "Hem ligde hem de kupada kazanmaya devam etmek istiyoruz. Galatasaray camiasında olunca bunu istemek zorundasınız. Bugün muhteşem taraftarımız vardı, itici bir güç var her zaman. Onlarla güçlüyüz. Her yerde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Keşke bütün taraftarımızla her zaman yakınlaşsak." şeklinde konuştu.