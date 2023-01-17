Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray’ın tecrübeli teknik adamı Okan Buruk müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk transfer gündemlerinde yer alan Sivassporlu Uğur Çiftçi hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Okan Buruk, "Güzel bir maç oldu, hem kendi hem de Alanyaspor oyuncularını kutluyorum. İyi bir maç oldu, ilk yarı öne geçtik, farkı açtık. İkinci yarıda durağanlık oldu, Candeias'ın oyuna girmesinden sonra oyunun gidişatı değişti. 11 maçlık bir seri yakaladık, daha iyi olacağız." dedi.
"KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
"Bugünden daha iyi olmak zorundayız." ifadelerine yer veren Buruk, "Hem ligde hem de kupada kazanmaya devam etmek istiyoruz. Galatasaray camiasında olunca bunu istemek zorundasınız. Bugün muhteşem taraftarımız vardı, itici bir güç var her zaman. Onlarla güçlüyüz. Her yerde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Keşke bütün taraftarımızla her zaman yakınlaşsak." şeklinde konuştu.
"DİLEĞİMİZ HER ZAMAN BÖYLE OLMASI"
Buruk, "Galatasaray Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, en çok yıldızı olan takımı. Her zaman başarı yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyun vardı sahada, dileğimiz her zaman böyle olması." açıklamasını yaptı.
TRANSFER SÖZLERİ
Uğur Çiftçi transferine dair de konuşan Okan Buruk, "Transfer gündemlerinde yer alan Uğur Çiftçi hakkında gelen soruya Okan Buruk,"4 günde 1 maç oynuyoruz, kolay değil. Transfer hakkında da bir düşüncemiz var, Uğur hakkında Sivas'ın bir isteği var, bizim de bir isteğimiz var.
İçeride forma bekleyen oyunculara da şans verdik. Elimizdeki oyuncuları kullanmak istiyoruz, fırsatları kolluyoruz, ciddi bir eksiğimiz yok. Elimiz güçlendirecek bir hamle yapmak istiyoruz." dedi.
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