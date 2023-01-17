Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması

"DİLEĞİMİZ HER ZAMAN BÖYLE OLMASI"

Buruk, "Galatasaray Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, en çok yıldızı olan takımı. Her zaman başarı yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyun vardı sahada, dileğimiz her zaman böyle olması." açıklamasını yaptı.