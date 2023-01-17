Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarısında zorlandığı karşılaşmada 2-1 kazanarak adını çeyrek finale taşıdı.

ALANYASPOR'U İLK KEZ ELEDİ

İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.

Alanyaspor ile Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalar şöyle:



2019-2020 sezonu

5.02.2020: Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0

12.02.2020: Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1



2020-2021 sezonu

10.02.2021: Galatasaray: 2 - Alanyaspor: 3



2022-2023 sezonu

17.01.2023: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

2. dakikada Emin Bayram'ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo'ya verdi. Kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo'nun şutu auta çıktı.

4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo'ya aktardı. Eduardo'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.

13. dakikada Eduardo'nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan'ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray'ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1

38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens'e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens'in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2

49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş'e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş'in sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Balkovec'in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias'ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.

81. dakikada Candeias'ın ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

89. dakikada Lusamba'nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+10. dakikada Van Aanhlot'un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.

Alanyaspor 0-1 Galatasaray GOL: Nelsson (Dk.18) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Alanyaspor 0-2 Galatasaray GOL: Mertens (Dk. 38) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Alanyaspor 1-2 Galatasaray GOL: Cavaleiro (Dk. 67) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Alanyaspor: Rúnarsson, Furkan, Umut, Fatih, Balkovec, Yusuf, Lusamba, Efecan, Ferhat, Efkan, Eduardo

Galatasaray: Okan, Léo Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Midtsjø, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis

RESMİ MÜSABAKALARDA 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 4 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 4 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.