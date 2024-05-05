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Bakan Fidan'dan 1967 vurgusu! "İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Bakan Fidan’dan 1967 vurgusu! İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'de bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmezssek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasının devamında ,"İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" ifadelerini kullandı.

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