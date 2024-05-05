Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 11. İyilik Gemisi Gazze yolunda...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımların 2 günlük yolculuğun ardından önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla Refah Sınır Kapısından barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacağı bildirildi.





"GEMİDE 85 MİLYON TÜRK MİLLETİNİN SELAMLARI VE DUALARI VAR"

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine katılan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bugün yine Türk milletinin iyilik eli olan Kızılay'ın bir iyilik gemisini daha Gazze'ye gönderdiğini söyledi. Gemide öncelikle 85 milyon Türk milletinin selamları ve duaları olduğunu vurgulayan Saygılı, "Aynı zamanda da akut dönemi yaşayan, açlık krizi yaşayan, kıtlık krizi yaşayan Gazzeli kardeşlerimize gıda kolileri, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, çocuk mamaları ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, ortalama 5 bin tonu aşkın ki, bugüne kadar giden tonajlı gemilerimizin en büyüğünü gönderiyoruz. Ağırlıklı gıda ve çocuk mamaları var yardım malzemelerinin içerisinde" dedi.