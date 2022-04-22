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Vitor Pereira'nın transfer listesi sızdı! Beşiktaş ve Fenerbahçe detayı

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Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Vitor Pereira’nın transfer listesi sızdı! Beşiktaş ve Fenerbahçe detayı

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesini, Palmeiras taraftarları hackledi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde listede Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel ile Beşiktaşlı Valentin Rosier'in de isminin yazması dikkat çekti.

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