16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Muslera yerine dört aday! Antalyasporlu Boffin de listede

Galatasaray'da Muslera yerine dört aday! Antalyasporlu Boffin de listede

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Galatasaray’da Muslera yerine dört aday! Antalyasporlu Boffin de listede

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayışları başladı. Yönetim Türkiye'den 4 kaleciyi listeye eklerken yüksek bonsenvis bedellerinin talep edilmesi durumunda sarı kırmızılılıarın Antalyaspor'dan Ruud Boffin ismine yönelebileceği belirtildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sakatlanmasının ardından sarı kırmızılılar kaleci transferini ön plana aldı.

İşte adaylar:

Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon TL'ye kadar bonservis bedelini gözden çıkardı.

Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak.

Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA