CANLI | Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle!
Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Seri yakalayarak zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçta Yeni Malatyspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Umut Bulut, Kubilay, Adem Büyük
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel
GALATASARAY'DA 6 EKSİK VAR
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.
DEPLASMANDA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.
Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.