Galatasaray'ın eski golcüsü Tanju Çolak'tan A Spor canlı yayınında Falcao tepkisi |Video

A Spor'da yayınlanan "Haydi Maça" programına konuk olan Galatasaray'ın efsane golcülerinden Tanju Çolak, sıkça sakatlanan ve sarı kırmızılı kulüpte geleceği tartışılan Falcao hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Çolak, "Neredesin Falcao? Bir maç oynuyorsun beş maç yoksun" ifadeleriyle Kolombiyalı golcüye tepki gösterdi.