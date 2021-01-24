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Galatasaray'ın eski golcüsü Tanju Çolak'tan A Spor canlı yayınında Falcao tepkisi |Video

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Giriş: 24.01.2021 17:45
Güncelleme:24.01.2021 17:46
A Spor'da yayınlanan "Haydi Maça" programına konuk olan Galatasaray'ın efsane golcülerinden Tanju Çolak, sıkça sakatlanan ve sarı kırmızılı kulüpte geleceği tartışılan Falcao hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Çolak, "Neredesin Falcao? Bir maç oynuyorsun beş maç yoksun" ifadeleriyle Kolombiyalı golcüye tepki gösterdi.
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