Türkiye’nin ilk pandemi ve karantina hastanesiydi! 2 yılın sonunda kapatıldı: Tüm hastalar iyileşti

'98 VE 1 YAŞINDAKİ HASTALARIMIZI KAYBETTİK'



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Günay Tuncer Ertem, 2 yıl önce hastaneye Vuhan'dan gelenleri temaslı oldukları için kabul ettiklerini, takiben pandemi hastanesi olarak hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Pandemide hasta yoğunluğuna göre hastanemizin farklı katlarını ekleyerek, yoğun bakım hastaları için yeni üniteler açarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bu süreçte hastanemizden 1 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik maalesef. 2 senelik süreçte toplamda yatırarak izlediğimiz hasta sayısı 11 bin oldu. Bunların 2 bin 970'i yoğun bakım ünitelerimizde izlendi. Hasta yaş aralığı da gerçekten çok farklıydı. Burada annesi Covid-19 olup da sağlıkla taburcu ettiğimiz bebeklerimiz de oldu. En yaşlı hastamız ise 98 yaşındaki hastamız oldu. Fakat bu 98 yaşında olan hastamızı maalesef kaybettik. En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı. Şu an için serviste izlediğimiz hiçbir Covid-19 hastası kalmadı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik ve orada da hiçbir hastamız kalmadı" dedi.

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