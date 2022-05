Türkiye’nin ilk pandemi ve karantina hastanesiydi! 2 yılın sonunda kapatıldı: Tüm hastalar iyileşti

'COVID-19 HASTAMIZ KALMADI'



Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, 2 yıl önce ilk defa Vuhan'dan gelenlerin karantinaya alındığı hastane olduklarını hatırlatarak, "Daha sonra bu süreç İran'dan gelen yolcularla devam etti. Bunları hastanemizde karantinaya aldık. Burada kaldılar ve ondan sonra ülkemizde pandemi hastaneleri büyüdü ve gelişti. Ankara'da pandemi döneminde ilk hizmet verdiğimizde küçük klinikler olarak başladık. Tek yoğun bakım açtık; fakat sayı gittikçe arttı. Pandeminin çok şiddetlendiği dönemlerde hastanemizde 100 yoğun bakım yatağı ve 150 servis yatağını pandemi boyunca Covid-19 hastalarına açtık. Pandeminin çok şiddetli olduğu dönemlerde grip polikliniğimizde yaklaşık 1200 hasta baktığımız dönemler oldu fakat çok şükür ki artık grip polikliniğinde baktığımız hasta sayımız günlük 120'lere düştü. Yine PCR laboratuvarlarımızda pandeminin en şiddetli olduğu dönemlerde çıkan yüzde 30'luk pozitiflik oranları günümüzde artık sadece yüzde 5'ler seviyesinde. Çok şükür hastanemizde şu an hiç Covid-19'lu hastamız kalmadı. Covid-19 yoğun bakımları ve servisleri kapatıldı ama bir hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz" diye konuştu.