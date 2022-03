Çok daha hızlı bulaşıyor! ABD ve dünyada alt varyant endişesi! BA.2 etkisini göstermeye başladı

ARTIŞ EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

Bu oranın, bir önceki hafta yüzde 22 olduğuna işaret edilerek New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletlerindeki Kovid-19 vakalarında artış eğilimi görüldüğü ve söz konusu vakaların yarısından çoğuna BA.2 alt varyantının sebep olduğu kaydedildi.