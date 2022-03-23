Çok daha hızlı bulaşıyor! ABD ve dünyada alt varyant endişesi! BA.2 etkisini göstermeye başladı
ABD'de ve dünyada haftalardır düşüşe geçen koronavirüs vakalarının Omicron varyantının BA.2 adındaki alt varyantının nedeniyle yeniden yükselişe geçmesinden endişe ediliyor. Ba.2 varyantaının genetik yapısının çok farklı olduğu ve çok daha fazla bulaştığı da belirtildi. İşte detaylar...
YÜZDE 35 ARTIŞA NEDEN OLDU
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan verilerde, geçen hafta ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 35'ine BA.2 alt varyantının neden olduğu ortaya konuldu.
ARTIŞ EĞİLİMİ GÖSTERİYOR
Bu oranın, bir önceki hafta yüzde 22 olduğuna işaret edilerek New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletlerindeki Kovid-19 vakalarında artış eğilimi görüldüğü ve söz konusu vakaların yarısından çoğuna BA.2 alt varyantının sebep olduğu kaydedildi.
ENDİŞE YARATTI
Sağlık uzmanları, BA.2'nin İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak birkaç hafta içinde ABD genelinde de benzer şekilde etkili olabileceği endişesini ifade etti.
BÜYÜK BİR DALGALANMA OLACAĞINI SANMIYORUM
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, dün Washington Post'a verdiği demeçte, "Bir miktar artış görürsek hiç şaşırmam ancak bir şeyler önemli ölçüde değişmedikçe büyük bir dalgalanma olacağını zannetmiyorum." demişti.
ÇOK DAHA HIZLI BULAŞIYOR
Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nin genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.
BA.2'nin, Omicron'un BA.1 varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı ancak daha az hasta edici olduğu kaydediliyor.
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