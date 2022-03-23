Çok daha hızlı bulaşıyor! ABD ve dünyada alt varyant endişesi! BA.2 etkisini göstermeye başladı

ÇOK DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nin genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.

BA.2'nin, Omicron'un BA.1 varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı ancak daha az hasta edici olduğu kaydediliyor.