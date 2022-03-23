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Çok daha hızlı bulaşıyor! ABD ve dünyada alt varyant endişesi! BA.2 etkisini göstermeye başladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Çok daha hızlı bulaşıyor! ABD ve dünyada alt varyant endişesi! BA.2 etkisini göstermeye başladı

ABD'de ve dünyada haftalardır düşüşe geçen koronavirüs vakalarının Omicron varyantının BA.2 adındaki alt varyantının nedeniyle yeniden yükselişe geçmesinden endişe ediliyor. Ba.2 varyantaının genetik yapısının çok farklı olduğu ve çok daha fazla bulaştığı da belirtildi. İşte detaylar...

ABD'de haftalardır düşüşe geçen Kovid-19 vakalarının virüsün Omicron varyantının alt türlerinden BA.2 nedeniyle tekrar artışa geçebileceği belirtildi.

YÜZDE 35 ARTIŞA NEDEN OLDU

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan verilerde, geçen hafta ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 35'ine BA.2 alt varyantının neden olduğu ortaya konuldu.

ARTIŞ EĞİLİMİ GÖSTERİYOR

Bu oranın, bir önceki hafta yüzde 22 olduğuna işaret edilerek New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont ve New Jersey eyaletlerindeki Kovid-19 vakalarında artış eğilimi görüldüğü ve söz konusu vakaların yarısından çoğuna BA.2 alt varyantının sebep olduğu kaydedildi.

ENDİŞE YARATTI

Sağlık uzmanları, BA.2'nin İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak birkaç hafta içinde ABD genelinde de benzer şekilde etkili olabileceği endişesini ifade etti.

BÜYÜK BİR DALGALANMA OLACAĞINI SANMIYORUM

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, dün Washington Post'a verdiği demeçte, "Bir miktar artış görürsek hiç şaşırmam ancak bir şeyler önemli ölçüde değişmedikçe büyük bir dalgalanma olacağını zannetmiyorum." demişti.

ÇOK DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nin genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.

BA.2'nin, Omicron'un BA.1 varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı ancak daha az hasta edici olduğu kaydediliyor.

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