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Koronavirüse ilişkin korkutan detay: Felce neden oluyor!

Tüm dünyada hızla yayılan ve mutasyona uğramış yeni hali ortaya çıkan koronavirüsün insan vücudunda ortaya çıkardığı hasarlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Değirmenci, koronavirüsün insan vücudunda sadece solunum yollarını etkilemediğini ifade ederek, “Kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi felce sebep olabiliyor” dedi.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Koronavirüse ilişkin korkutan detay: Felce neden oluyor!

Dünya'da son 1 yıldır görülen ve ölümlere neden olan salgınına mutasyonlu virüs de eklenince uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Değirmenci, koronavirüsün solunum sisteminin yanı sıra nörolojik olarak da vücudun sinir sistemini etkilediğini belirterek, "Koronavirüs esas itibarıyla solunum yollarını etkileyen bir virüs. Ancak son zamanlarda, elde edilen vakalarda ve bildirilen yayınlarda biliyoruz ki sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor.

Sinir sistemini etkileme potansiyeli de olan bir virüs. Sinir sisteminde birtakım değişiklikler yaratabiliyor. Bazen tamamen nörolojik belirti olmadan seyreden bu hastalıkta bazen çok yaygın olarak gördüğümüz kas ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmeleri, bulantı, kusmalar ve hastaların çok sık dile getirdiği koku alma bozuklukları gibi hafif belirtiler karşımıza çıkabiliyor" dedi.

İNMEYE NEDEN OLUYOR
Prof. Dr. Değirmenci ayrıca koronavirüsün kan pıhtılaşması nedeniyle inmeye neden olabileceğine dikkat çekerek, "Bunların yanı sıra kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi yani felce sebep olabilen tablolar ortaya çıkabiliyor. Sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbetlerle karşımıza geliyor. Çeşitli derecelerde bilinç bulanıklıkları görebiliyoruz.

Daha ötesinde vaka bildirimleriyle gösterilmiş kolumuzu, bacağımızı çalıştıran periferik sinirler dediğimiz sinirlerin tutulumuyla birtakım güçsüzlükler, kuvvetsizlikler, duyu kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her sistemi olduğu gibi sinir sistemini de etkileyen bir virüs" ifadelerini kullandı.

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