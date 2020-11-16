4 ay sonra bile hasar veriyor! Koronavirüste yeni bulgu

KALP, AKCİĞER, PANKREAS, BÖBREK...

NTV'nin haberine göre, bununla birlikte, araştırmacılar taramaya tabi tutulan ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70'inin Covid-19'a ilk kez yakalandıktan dört ay sonra kalp, akciğerler, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı.