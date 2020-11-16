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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 ay sonra bile hasar veriyor! Koronavirüste yeni bulgu 4 ay sonra bile hasar veriyor! Koronavirüste yeni bulgu 2019'un sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 55 milyona yaklaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Kovid-19'un farklı organlara hasarlar verdiği ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, uzun süreli koronavirüs hastalığından muzdarip genç ve önceden sağlıklı olan kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra kalp, böbrek, akciğer, beyin gibi organlarında çeşitli oranlarda hasar tespit edildiği açıklandı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:31 İLK ENFEKSİYONDAN 4 AY SONRA BİRDEN FAZLA ORGANDAN HASAR GÖRÜLDÜ İngiltere Sağlık Ensititiüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli Covid-19 hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Covercan adı verilen ve devam eden araştırmada, genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildiği belirtildi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni tip corona virüsün neden olduğu Covid-19 semptomlarının 6 haftadan uzun sürmesi halinde uzun süreli Covid-19 hastalığı ortaya çıkıyor. Yorgunluk, beyin sisi, nefes darlığı ve ağrı en sık bildirilen semptomlar arasında yer alıyor.
Araştırmacılar, yapıtıkları çalışmanın İngiltere'de 60 binden fazla insanı etkilediği düşünülen "uzun Covid-19" hastalarının yaşadığı tuhaf ve kapsamlı semptomların bazıları için fiziksel nedenleri anlamaya ve çeşitli tedaviler geliştirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.
Covercan çalışması, Covid-19'un organ sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini ,nispeten genç olan ve herhangi bir temel sağlık şikayeti olmayan, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyde, devam eden Covid semptomlarını temellendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda katılımcılara MRI taramaları, kan testleri, fiziksel ölçümler ve çevrimiçi anketler yapılıyor.
KALP, AKCİĞER, PANKREAS, BÖBREK... NTV'nin haberine göre, bununla birlikte, araştırmacılar taramaya tabi tutulan ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70'inin Covid-19'a ilk kez yakalandıktan dört ay sonra kalp, akciğerler, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı.