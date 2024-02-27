CHP - DEM’in kirli planı! Yol haritası Kandil’den! A Haber’de bombardıman: PKK CHP’yi dizayn ediyor

Murat Kurum, "Biz İstanbul'un 650 bin konutunu yenileyeceğiz" diyor. Ekrem İmamoğlu ise, "Biz böyle bir şey yapmayacağız, belediyenin böyle bir vazifesi de yok" diyor. Kentsel dönüşümün karşısında olduğunu dile getiriyor.

DEM nasıl değerlendiriyorsa yerel seçimleri CHP'de o şekilde değerlendiriyor. Çözüm sürecinden sonra gelinen noktada PKK terör örgütü ve onunla birlikte hareket eden örgütler çok ciddi bir şekilde hezimete uğradı ve Anadolu topraklarından sürülüp atıldı. Onları yok oluşun eşiğine getirdi.

Kandil'den yükselen ses ise Cumhur İttifakı olduğu sürece PKK diye bir varlık olmayacak. Bu gidişat böyle devam ederse Erdoğan ile beraber devam eden güçlü ittifak bizi yok edecek. Bizim için tek bir çıkış var o da Erdoğan'ın ittifakını zayıflatmak olarak görüyorlar.