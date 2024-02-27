CHP - DEM'in kirli planı! Yol haritası Kandil'den! A Haber'de bombardıman: PKK CHP'yi dizayn ediyor
CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödüyor. Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Görünürde kavga, arka planda ittifak tiyatrosuyla yerel seçimlere giden CHP ve DEM arasında kapalı kapılar ardında neler oluyor? Uzman gazeteciler "kandil uzlaşısı"nı A Haber'de enine boyuna değerlendirdi.
DEM Partili Altan Tan, katıldığı canlı yayında CHP ile Kandil'in iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.
Tan konuşmasında, "DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim, yine 10 yıllık siyasetin devamından yana. Ne pahasına olursa olsun AK Parti ve Erdoğan'ı zayıflatmak... Ondan sonrasını çok hesap etmemek... Ve yine belli bir elle tutulur bir karşılık görmeden CHP'yi İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek... İşte bunlar karşılıklı hamleler..." ifadelerini kullanmıştı.
CHP ile DEM arasında kirli ittifak uzmanlar isimler tarafından A Haber'de değerlendirildi.
Gazeteci Özay Şendir
CHP'nin belediye meclis listesinde boş bıraktığı yerler var. Oraya tahminen DEM'li isimler girecek. Dolayısıyla bu ittifak fiilen hayata geçmiş durumda.
Burada ilkesel olarak tartışılması gereken nokta, seçim bildirgesi açıklanırken, terör örgütü sloganları atıldı. CHP'nin bu noktada nerede duracağı kendi tabanı açısından da son derece etkileyici olacaktır.
Gazeteci Murat Özer
CHP açısından Türkiye'de yerel yönetimlerde bir seferberlik hali var mı? Projeleriyle ortaya çıkmış durumdalar mı? Hayır.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sıfatıyla aday olmuş olan bu iki kişinin de 5 yıllık bir karnesi var ortada. Ortaya çıkıp biz bu projeleri hayata geçirdik ve 5 yıl daha bize mühlet verirseniz daha ileri şeyler yapacağız, dediğini duyduk mu? Hayır. Ortaya koydukları hiçbir vaat yok.
Murat Kurum, "Biz İstanbul'un 650 bin konutunu yenileyeceğiz" diyor. Ekrem İmamoğlu ise, "Biz böyle bir şey yapmayacağız, belediyenin böyle bir vazifesi de yok" diyor. Kentsel dönüşümün karşısında olduğunu dile getiriyor.
DEM nasıl değerlendiriyorsa yerel seçimleri CHP'de o şekilde değerlendiriyor. Çözüm sürecinden sonra gelinen noktada PKK terör örgütü ve onunla birlikte hareket eden örgütler çok ciddi bir şekilde hezimete uğradı ve Anadolu topraklarından sürülüp atıldı. Onları yok oluşun eşiğine getirdi.
Kandil'den yükselen ses ise Cumhur İttifakı olduğu sürece PKK diye bir varlık olmayacak. Bu gidişat böyle devam ederse Erdoğan ile beraber devam eden güçlü ittifak bizi yok edecek. Bizim için tek bir çıkış var o da Erdoğan'ın ittifakını zayıflatmak olarak görüyorlar.
"PKK CHP'Yİ DİZAYN EDİYOR"
PKK'nın liderleri çıktılar geçtiğimiz haftalarda "Biz Türkiye siyasetini belirliyoruz" dediler. Yani burada CHP'nin siyasetini belirlediklerini dile getirdiler. Terör örgütü PKK, CHP'yi dizayn ediyor. PKK'nın amacı üzerlerinden balyoz gibi geçen Erdoğan'ın iktidarını zayıflatabilmek.
Askeri Stratejist Doktor Kemal Olçar
CHP ve onun etrafında konumlanan diğer partiler PKK'nın şu özelliğini görmezden geliyorlar; PKK yıkıcı bir örgüt ve bölücü bir parti. Neyi bölmeye çalışıyor? Dört tane ülkeden parça kopartmaya çalışıyor. Bütün bu yapıyı ortaya koymuş ve manifestosunda yazan bir terör örgütünün ortaya koyduğu kanaat CHP'ye de hakim oldu.
DEM Parti, CHP'de lider, orta düzey ve tabanını ele geçirmeye çalışıyor. PKK'nın politik hedefleri neyse, DEM'in hedefi de aynı. CHP'nin de böyle bir hedefe hizmet eden bir yol arkadaşı var. CHP'nin içerisine sızan bir PKK terör örgütü var.
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