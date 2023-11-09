Marmara ve Akdeniz'de art arda depremler! Peş peşe meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Büyük deprem olacak mı?
Geçtiğimiz hafta Akdeniz’de önceki gün Marmara’da ve bu sabah da Hatay’da deprem meydana geldi. Son dönemde peş peşe meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar hangi fay hattında hareketlilik var? Büyük deprem mi olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin sorularını yanıtladı. İşte detaylar…
Hatay'da bu sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
HATAY'DAKİ DEPREM ARTÇI
Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem ilgili konuşan Sümer, "Hatay'da biliyorsunuz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Özellikle ilk deprem Doğu Anadolu fayında gerçekleşti. Bunun bir artçısı olarak nitelendirilebilir. Kendi doğası içerisinde. 6 Şubat'ta Erkenek, Amanos gibi segmentlerimiz kırıldı. Dolayısıyla bu segmentlerinde üzerinde oluşacak tüm depremler bu yaşadığımız depremlerin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu lokasyonlarda özellikle artçılar devam edecektir. Bir süre daha bu artçılar devam edecek. Çünkü çok büyük bir deprem meydana geldi." dedi.
TÜRKİYE'DE HER GÜN DEPREM MEYDANA GELİYOR
Sümer, Türkiye'nin her yerinde her gün deprem olduğunu belirtirken, "Son 7 günlük verilerde büyüklükleri 1,5'tan başlayarak 4'e kadar değişen depremler meydana geliyor. Türkiye'nin her tarafında faylarla çevrili ve her gün büyüklükleri 1,5 ile 3 arasında bir sürü deprem oluyor. Marmara'da şimdi büyüklüğü 1,5 ila 2 arasında değişen bir deprem oldu." ifadelerini kullandı.
MARMARA'DA VATANDAŞLAR DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI
Marmara'da yaşayan vatandaşların büyük depreme hazırlıklı olmasını gerektiğini söyleyen Sümer, "Geçen sene biz Marmara'da yoğunluk fark ettik ve geçtiğimiz hafta Kandilli'de çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli deprem bilimcilerinin katıldığı toplantı. Dolayısıyla Marmara üzerinde özellikle 2,5 – 3 aylık yakından takip ediyoruz. Marmara'da kırılacak bir fayımız var. Marmara depremi olarak değerlendirdiğimiz. Bunun kırılma deseni ve kırılma türüyle ilgili bu bilimsel toplantıda bilimsel tartışma yaptık. Ne zaman olacağını söyleyemeyiz ama halkımızın deprem ülkesi bilinciyle mutlaka depreme hazırlıklı olması gerekiyor. Burada en önemli konu o. Dolayısıyla o bilinçle en azından simülasyonları gerçekleştirmesi, deprem çantalarının mutlaka yanında olması ve evdeki güvenli alanlarını belirlemesi gerekiyor. 1912 Ağustos ve 1999 Ağustos'ta meydana gelen depremin fay hattının arasında kalan bölümde bir kırılma bekliyoruz. Dolayısıyla büyüklük tartışmalarına girmeyeceğim ama orada bir deprem gerçekleşecek." şeklinde konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE BAŞLIYOR"
Türkiye'de yeni bir deprem projesinin başlayacağını belirten Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:
Geçen hafta tanıtımı yapıldı çok önemli bir proje başlıyor. 20'nin üzerinde üniversite, 100 tane bilim insanının katıldığı 2 sene sürecek bir proje. Türkiye'deki deprem beklediğimiz fayların üzerinde çalışmalar yapılacak. Fayların deprem tarihçesini ve oluşturabilecekleri sonraki depremle ilgili yaklaşımları güçlendirecek bir çalışma olacak. Dolayısıyla bu projenin önemi çok büyük ve 2,5 sene içerisinde çok önemli çalışmalar gerçekleşecek.
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