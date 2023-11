Marmara ve Akdeniz’de art arda depremler! Peş peşe meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Büyük deprem olacak mı?

TÜRKİYE'DE HER GÜN DEPREM MEYDANA GELİYOR

Sümer, Türkiye'nin her yerinde her gün deprem olduğunu belirtirken, "Son 7 günlük verilerde büyüklükleri 1,5'tan başlayarak 4'e kadar değişen depremler meydana geliyor. Türkiye'nin her tarafında faylarla çevrili ve her gün büyüklükleri 1,5 ile 3 arasında bir sürü deprem oluyor. Marmara'da şimdi büyüklüğü 1,5 ila 2 arasında değişen bir deprem oldu." ifadelerini kullandı.