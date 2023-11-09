Marmara ve Akdeniz’de art arda depremler! Peş peşe meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Büyük deprem olacak mı?

MARMARA'DA VATANDAŞLAR DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI

Marmara'da yaşayan vatandaşların büyük depreme hazırlıklı olmasını gerektiğini söyleyen Sümer, "Geçen sene biz Marmara'da yoğunluk fark ettik ve geçtiğimiz hafta Kandilli'de çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli deprem bilimcilerinin katıldığı toplantı. Dolayısıyla Marmara üzerinde özellikle 2,5 – 3 aylık yakından takip ediyoruz. Marmara'da kırılacak bir fayımız var. Marmara depremi olarak değerlendirdiğimiz. Bunun kırılma deseni ve kırılma türüyle ilgili bu bilimsel toplantıda bilimsel tartışma yaptık. Ne zaman olacağını söyleyemeyiz ama halkımızın deprem ülkesi bilinciyle mutlaka depreme hazırlıklı olması gerekiyor. Burada en önemli konu o. Dolayısıyla o bilinçle en azından simülasyonları gerçekleştirmesi, deprem çantalarının mutlaka yanında olması ve evdeki güvenli alanlarını belirlemesi gerekiyor. 1912 Ağustos ve 1999 Ağustos'ta meydana gelen depremin fay hattının arasında kalan bölümde bir kırılma bekliyoruz. Dolayısıyla büyüklük tartışmalarına girmeyeceğim ama orada bir deprem gerçekleşecek." şeklinde konuştu.