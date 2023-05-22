Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de! Ev hanımlarına emeklilik sözü
Son dakika haberi... Evlilik kredisi sistemi nasıl işleyecek? Ev kadınlarının emekliliği nasıl desteklenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Yanık, "Her vatandaşımızı sosyal güvenlik sisteminde tutacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Aile Destek Programı devam edecek mi? Aile ve Gençlik Bankası'na neden ihtiyaç duyuldu? Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Evlilik kredisi sistemi nasıl işleyecek? Ev kadınlarının emekliliği nasıl desteklenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KAHREDEN HABER
Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanımız Sultan Okur ile İl Başkan Yardımcımız Necati Okur'un kızlarının da içinde oldukları araç maalesef dün akşam saatlerinde trafik kazası yaptı. 13 yaşındaki Yağmur Okur'u kaybettik. Ablası Hatice Kübra ağır yaralı. Hem teşkilatımıza hem Okur ailesine Gerçekten çok üzüldük. Seçim çalışmaları boyunca çocuklar bizimle beraberdi. Yağmur biz bu teşkilatta büyüdüğünü söylemişti. Çocuk Kolları'nı niye kurmuyoruz diyerek bize bir önerisi olmuştu. Annesine ve babasına baş sağlığı diliyorum çok üzgünüm.
Osmaniye 96 yılında il oldu ve o zamandan beri kadın vekili hiç olmadı. Hem ben hem CHP'den bir arkadaşımız kadın vekiller olarak Osmaniye'yi temsil edeceğiz.
"DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞ HER ŞEYİN FARKINDA"
Deprem bölgesi seçim için ne düşündüğünü gösterdi. Biz bunu daha önce de söyledik çünkü biz sahayı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat söyledi. Tek gündemimiz depremin yarlarını sarmak. Başka bir seçim gündemimiz yok. Bütün bakan arkadaşlarım, tüm kamu ve kuruluşları sahadaydık. Biz orada şunu gördük; vatandaşımız depremin ne kadar büyük bir afet olduğunu ve önlemez olduğunu gördü. Bu kadar büyük bir afeti bu kadar dikkatle ve bütün imkanlarıyla sonuçlarını ortadan kaldırmak depremzede vatandaşların yaralarını sarmak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yapabilir durumuna sahipti. Nitekim depremzede vatandaşlar ilk turda bu noktadaki iradesini ortaya koydu.
"DEPREMZEDELERE HAKARET ÇOK KALP KIRDI"
Biz depremde 52 bine yakın insanımızı kaybettik. Burada 13,5 milyon insan doğrudan etkilendi. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu kadar ağır bir sürecin sonunda vatandaşın kendi iradesini ortaya koymasını bile ona çok gören onu tahkir eden deprem bölgesine adeta tercihinden dolayı bir kez daha cezalandırmak isteyen muhalefetle karşı karşıya kaldık. Bakın siyaset gelir geçer. 28 Mayıs'ta vatandaşlarımız gelip tercihlerini yapacak ama şu topluma verdikleri hasar var ya inanılmaz. Tekirdağ'dan otellerden çıkarma durumu var. Bir tane adını bile anmak istemediği CHP'li başkan günlerdir yazıyor etmedik hakaretler bırakılmadı. Depremzedelere, sığınmacılara etmedik hakaret bırakmadı. Bu hasarı ve özellikle depremzede vatandaşlarımız da bıraktığı kalp kırıklığını onarmak için ayrıca bir çalışma gerekir. Bölge halkı söylenenlerden ötürü çok üzgün.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YOLA DEVAM"
İnsanlar orada bir can pazarından çıkmışlar. Deprem sabahı saat 10'da ben Adana'daydım. Öğle saatlerinde Osmaniye'ye geçtik. Daha enkaz altında insanlar çıkarılırken insanlar bir can pazarından çıkarken oradaydım. Şimdi kalkıp dönüp insanlara son derece medeni bir tercihten dolayı için tahkir etmek çok yanlış. Hani helalleşme vardı. Hani herkesi kucaklıyorlardı. Hani CHP'nin geçmişteki kötü sicili silinmişti. Bu mudur yani? Dolayısıyla vatandaş her şeyin farkında Cumhurbaşkanı Erdoğan o kalp kırıklığını tamir etmek için sadece deprem bölgesinde çalışma planladı. Devlet olarak bölgede tüm çalışma alanlarında projeler devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın yaralarını sarıp yolumuza 28 Mayıs'tan sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz.
KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİ" SÖYLEMİ
Geçti Bor'un Pazarı milliyetçi seçmeni bu saatten sonra etkileme şansı yok bundan önce de etkileme şansı yoktu. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
OĞAN VE ÖZDAĞ'IN KARARI NE OLACAK?
Sayın Oğan'ın tabii öncelikle tebrik ediyorum. Bir seçim süreci atlattı geçmiş olsun hepimize. Ancak şunu karıştırmamak lazım. Bir siyasi partinin lideri olarak Meclis grubunuz olur milletvekili grubunuz olur dolayısıyla o milletvekili grubu üzerinde tasarruf hakkınız olur. Grubunuz adına bir söz verirsiniz bu başka bir şeydir ama seçmen adına söz verilmez. Sayın Oğan'ın da aldığı oy seçmenin refleksini ayniyle devam ettireceği iddiası veya beklentisi gerçekçi olmaz. Bir defa bunu bir tarafa yazmak lazım. Ancak kendisi açısından ve kendisine gönül veren insanları bir tavır bir duruş göstermesi açısından gayet tabii ki tavrını açıklaması ya da ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin bir kanaat belirtmesi bu anlamda önemlidir. Fakat bütünüyle Sayın Oğan'a oy vermiş bütün yüzde 5'in tamamı istediği yere kanalize olur mu? Hayır bu gerçekçi bir beklenti değil. Seçmen üzerine böyle bir söz vermek mümkün değildir.
"TUTARLI OLANI..."
Sayın Oğan ve Ata İttifakı olarak hareket ettikleri Sayın Özdağ ne tür bir karar verecekler onu kendileri belirleyecekler ve bugün de muhtemelen açıklayacaklar onu göreceğiz. Ama bugüne kadarki tutumlarından ve söylemleri üzerinden baktığımızda tutarlı olanı gayet tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeleri. Neden? Terörle mücadele noktasında çok net ifadeleri olan terörle yakın durmama noktasında çok keskin ifadeleri olan üstelik milliyetçi ideolojiyi benimsemiş bir cumhurbaşkanı adayı ve onu destekleyen siyasi partiler bütünü üzerinden baktığımızda gayet tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeleri kendileri açısından daha tutarlı olur.
SOSYAL DEVLETİ AK PARTİ İNŞA ETTİ
Bu bizim için önemli. 20 yıldır AK Parti iktidarları sosyal devlet refleksiyle hareket ettiler hatta daha net bir şey söyleyeyim bütün samimiyetimle söylüyorum sosyal devleti inşa etti AK Parti. Türkiye'de sosyal devlet dediğiniz yapı sadece anayasal bir kavram olarak dururken biz sosyal devletin ne demek olduğunu nasıl işlediğini ve bir sosyal devlet ne yapar vatandaşına bütün farklı segmentler dezavantajlı gruplar, olmayan herhangi sosyal gruplara bir sosyal devletin yapması gerekenlerin ne olduğunu bu süreç içerisinde ortaya koydu.
Sosyal yardımlar bahsi sosyal devlet refleksinin içerisindeki en önemli başlıklardan birisi. Biz ne yaptık sosyal yardımlarda? 4'le başladık 53'e yükselttik dediğimizde muhalefet bunu çok eleştiriyor. Milleti fakirliğe mahkum ettiniz yardımlara mahkum ettiniz onun üzerinden oy alıyorsunuz bir de bununla övünüyorsunuz vs. Halbuki hiç birisi doğru değil.
"KILIÇDAROĞLU'NUN PROJELERİ ÇALDI" İDDİASI
Emin olan vakit harcamaya değemeyecek kadar gerçekten uzak iddialar. Bizim sosyal yardıma bakış açımız ihtiyaç grupları özelinde esnek ve ihtiyaca yönelik çalışmalar. Hatta geçmişte sosyal yardım sadece yoksulluk sınırının altında kalan insanları o sınırda tutmak için yapılması rağmen biz sosyal yardımlardaki temel parametreyi değiştirdik. Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık. Ve son derece esnek hale getirdik. Devletin olması gerektiği yerde vatandaşın ihtiyacı olan noktada devletin olmasını sağladık. Eşi vefat etmiş kadınlar çocukları ile beraber kalmış durumda olanlar ne yapacak? Çocuklar haya devam etmek zorunda kadının işi ve güvenliği sigortası yoksa biz burada devletin bu kadının yanında yer alması gerektiğini ortaya koyduk. Devlet vatandaşın ihtiyacı olduğu her noktada yanında biz bunu getirdik. Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.
Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.
SOSYAL YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle sosyal devlet olma halini her başlıkta engellilerde, yaşlılarda, kadınlarda, çocuklarda, çalışanlarda, gençlerde her grupta tek tek sosyal devletin sorumluluğunu yerine getirdik getirmeye devam edeceğiz. Şimdi artık bunu daha çeşitli hale getirerek daha kapsayıcı daha bütüncül koruyucu önleyici etkisini ortaya çıkararak sosyal yardımlar devam edecek.
GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ
Sadece evlilik kredisi değil daha sonra evlilik içerisinde çocukların diyelim ihtiyaçları eğitim vs. Aile ve Gençlik Bankası aslında bakarsanız gençlerin ev kurarken aile kurarken hayata yeni başlarken hayatlarının en güzel zamanlarının en güzel zamanları olarak kalmasını istiyoruz. Bir takım ekonomik sıkıntılarla o en güzel zamanı zorlaştırmasınlar.
Aile ve Gençlik Bankası ile kolaylık sağlanacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SÖZÜ
Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum.
Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.
3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK
Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.
ATAMA NE ZAMAN?
Müracaatları aldık. KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacak. Unvanlar belli kadrolar belli. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alacağımızı ifade etmiştik. Ataması önümüzdeki günler yapılır.
KAMU İŞÇİLERİ PROTOKOL
Bizim özellikle kuruluşlarımızdaki bakım personellerimizin yoğun olarak etkilendiği bir nokta orası arkadaşlarımız şu anda kaç personelimiz nasıl bir çerçeve oluşturacağız bunların çalışmalarını yaptılar.
Biz bakanlık olarak dezavantajlı gruplara bakım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bizim çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu yaptığımız hizmetin kalitesine doğrudan yansıyacak bir etkiye sebep oluyor. O yüzden arkadaşlarımızın hiçbir hakkının ihlali olmaması onlardan daha çok bizim istediğimiz bir şey. Ek protokolle eksiği tamamlayacağız hiç merak etmesinler şu anda teknik kısımları bitti.
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
En son 2018 yılında yapılmış. Bu anlamda ciddi bir beklenti vardı.
Sözünü vermiştik mülakatları vbiitti sonuçlar bu hafta içinde açıklanır büyük ihtimalle.
MUHALEFETE TEPKİ: BÜYÜK HAKSIZLIK EDİLİYOR
Sayın Cumhurbaşkanımıza o kadar büyük haksızlık ediliyor ki… Muhalefetin oluşturduğu bir illüzyon var onların oluşturduğu bir tipoloji var özellikle gençlere böyle bir profil kazımaya çalışıyorlar. Çok haksız ve çok yersiz. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi kendi siyasi kariyerini ve bugüne geldiği noktayı adeta tırnaklarıyla kazıyarak ta siyasetin en temelinden gençlik kollarından başlayarak yürüyerek oluşturmuş bir kişi. Emek vermenin ne olduğu karşılığını çok iyi bilen bir isim.
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