Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de! Ev hanımlarına emeklilik sözü

SOSYAL DEVLETİ AK PARTİ İNŞA ETTİ

Bu bizim için önemli. 20 yıldır AK Parti iktidarları sosyal devlet refleksiyle hareket ettiler hatta daha net bir şey söyleyeyim bütün samimiyetimle söylüyorum sosyal devleti inşa etti AK Parti. Türkiye'de sosyal devlet dediğiniz yapı sadece anayasal bir kavram olarak dururken biz sosyal devletin ne demek olduğunu nasıl işlediğini ve bir sosyal devlet ne yapar vatandaşına bütün farklı segmentler dezavantajlı gruplar, olmayan herhangi sosyal gruplara bir sosyal devletin yapması gerekenlerin ne olduğunu bu süreç içerisinde ortaya koydu.

Sosyal yardımlar bahsi sosyal devlet refleksinin içerisindeki en önemli başlıklardan birisi. Biz ne yaptık sosyal yardımlarda? 4'le başladık 53'e yükselttik dediğimizde muhalefet bunu çok eleştiriyor. Milleti fakirliğe mahkum ettiniz yardımlara mahkum ettiniz onun üzerinden oy alıyorsunuz bir de bununla övünüyorsunuz vs. Halbuki hiç birisi doğru değil.

"KILIÇDAROĞLU'NUN PROJELERİ ÇALDI" İDDİASI



Emin olan vakit harcamaya değemeyecek kadar gerçekten uzak iddialar. Bizim sosyal yardıma bakış açımız ihtiyaç grupları özelinde esnek ve ihtiyaca yönelik çalışmalar. Hatta geçmişte sosyal yardım sadece yoksulluk sınırının altında kalan insanları o sınırda tutmak için yapılması rağmen biz sosyal yardımlardaki temel parametreyi değiştirdik. Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık. Ve son derece esnek hale getirdik. Devletin olması gerektiği yerde vatandaşın ihtiyacı olan noktada devletin olmasını sağladık. Eşi vefat etmiş kadınlar çocukları ile beraber kalmış durumda olanlar ne yapacak? Çocuklar haya devam etmek zorunda kadının işi ve güvenliği sigortası yoksa biz burada devletin bu kadının yanında yer alması gerektiğini ortaya koyduk. Devlet vatandaşın ihtiyacı olduğu her noktada yanında biz bunu getirdik. Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.