Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de! Ev hanımlarına emeklilik sözü

"DEPREMZEDELERE HAKARET ÇOK KALP KIRDI"



Biz depremde 52 bine yakın insanımızı kaybettik. Burada 13,5 milyon insan doğrudan etkilendi. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu kadar ağır bir sürecin sonunda vatandaşın kendi iradesini ortaya koymasını bile ona çok gören onu tahkir eden deprem bölgesine adeta tercihinden dolayı bir kez daha cezalandırmak isteyen muhalefetle karşı karşıya kaldık. Bakın siyaset gelir geçer. 28 Mayıs'ta vatandaşlarımız gelip tercihlerini yapacak ama şu topluma verdikleri hasar var ya inanılmaz. Tekirdağ'dan otellerden çıkarma durumu var. Bir tane adını bile anmak istemediği CHP'li başkan günlerdir yazıyor etmedik hakaretler bırakılmadı. Depremzedelere, sığınmacılara etmedik hakaret bırakmadı. Bu hasarı ve özellikle depremzede vatandaşlarımız da bıraktığı kalp kırıklığını onarmak için ayrıca bir çalışma gerekir. Bölge halkı söylenenlerden ötürü çok üzgün.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YOLA DEVAM"



İnsanlar orada bir can pazarından çıkmışlar. Deprem sabahı saat 10'da ben Adana'daydım. Öğle saatlerinde Osmaniye'ye geçtik. Daha enkaz altında insanlar çıkarılırken insanlar bir can pazarından çıkarken oradaydım. Şimdi kalkıp dönüp insanlara son derece medeni bir tercihten dolayı için tahkir etmek çok yanlış. Hani helalleşme vardı. Hani herkesi kucaklıyorlardı. Hani CHP'nin geçmişteki kötü sicili silinmişti. Bu mudur yani? Dolayısıyla vatandaş her şeyin farkında Cumhurbaşkanı Erdoğan o kalp kırıklığını tamir etmek için sadece deprem bölgesinde çalışma planladı. Devlet olarak bölgede tüm çalışma alanlarında projeler devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın yaralarını sarıp yolumuza 28 Mayıs'tan sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz.