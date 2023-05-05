TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de: Milletimiz bir karar vermiş görünüyor

THE ECONOMIST'İN SKANDAL KAPAĞI

En son bu meşhur Economist dergisinin kapağı ki Ocak ayında yine böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, İngiltere, ABD'deki bazı çevreler ki bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil bu kapakların yazıların etkilerinin ne olacağını öngörebilen kişiler.

O kadar bir ihtiras içerisindeler ki kendilerini tutamıyorlar engelleyemiyorlar. Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir Türkiye karşıtlığı. Bu tablo bence milletimiz tarafından da görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'nin mukadderatı örtüşmüş durumda şu anda. Terör örgütü PKK bağlamında tartışmalar yapılıyor. Aslında biliyoruz ki dünyada bu tür terör örgütleri özellikle uluslararası istihbarat örgütlerinin desteklediği bazı devletlerin desteklediği terör örgütleri bağımsız kendi kendine karar veren örgütler değil. Bunların bir amacı var yeni sömürgecilik anlayışı çerçevesinde bazı bölgelere öncü kuvvet olarak bulunuduruluyor sokuluyor destekleniyor.