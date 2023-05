TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de: Milletimiz bir karar vermiş görünüyor

YSK'NIN GÜVENİRLİĞİ KONUSU



Varsayalım seçimim kazandılar o zaman ne olacak? O zaman YSK'ya güvenmeme durumu ne olacak? 'Kazandık ama yanlış oldu mu?' diyecekler. Seçim tekrar gözden mi geçirecekler? Tabi bunların hepsi tuhaf açıklamalar. Daha önce de buna benzer şeyler yapıldı. Bakın her seçim öncesi YSK'ya karşı gücen sarsıcı, seçim sürecine karşı gücen sarsıcı bir takım açıklamalar yapıyorlar. Bunlar çok yanlış işler. Türkiye tamamen şeffaf ve dünyanın başka ülkelerinde olmayan siyasi partilerin bizzat yönettiği bir seçim süreci yürütüyor. Yurt dışı ile beraber 195 bin sandık var. Bunların hepsinde kamu görevlisi Sandık Kurulu Başkanı var. Sandık Kurulu ise partilerin üyelerinden oluşan kimselerden oluşuyor. Bunun dışında müşahitler var.

Eğer sandıkta bir sorun varsa İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ediyorsunuz. İlçe Seçim Kurulu da yine hakim başkanlığı da partilerin hukukçu üyelerinden oluşuyor. Buradan bir yanlış varsa İl Seçim Kurulu'na gidiyorsunuz. Bu da yine hakimlerden oluşan bir kurul. Siyasi partiler buraya gözlemci olarak üye veriyorlar. Oraya da itiraz edebiliyorsunuz. YSK'da her partinin gözlemcisi var yapılan tüm toplantılara katılıyor. Yapılan her işlemi ve alınan her kararı görme imkanları var. Böyle bir süreçte YSK'ya güvenmiyorum demek kendi teşkilatınıza oraya vermiş olduğunuz kendi üyelerinize güvenmiyorsunuz demektir. Türkiye şu ana kadar 110'a yakın seçim yapmıştır ve bunlarda hiçbir şaibe söz konusu olmamıştır.