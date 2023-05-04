04 Mayıs 2023, Perşembe
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan KEİPA Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale! "Toplantının huzurunu bozdurmam!"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.