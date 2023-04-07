Taksim’e cami nasıl yapıldı? 81 yıllık hasret nasıl sona erdi?

İnsanlar burada Cuma günleri kartonların üzerinde namaz kılıyordu. Küçük bir mescid ve tuvaletler vardı. O da 1970'li yıllarda yapılmıştı. 1996 yılında Başbakan olan Necmettin Erbakan'ın burada Taksim'de Taksim'e cami yapacağız sözleri farklı bir yere doğru rüzgar estirdi. Bir iftar çadırında söylenen bu sözler medyada günlerce tartışıldı. Sanki bir ayıp gibi lanse edildi. İnsanlara abartı gelebilir ama Amerika'nın AB'nin ve Hristiyan birliklerinin camiyi istemediğini söyleyebiliriz.