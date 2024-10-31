Atıl araziyi işleyerek 20 günde 1 ürün topluyor! Kilosunu 200 TL’ye satarak kazanç sağlıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parça satışı yapan Mesut Mutlu, bahçeli ev hayaliyle satın aldığı 6 dönüm arazisinde yetiştirdiği ürünle dikkat çekiyor. Mutlu, son dönemde özellikle İstanbul'dan gelen yoğun taleplerle birlikte 1 ton sipariş alarak yerel tarımda başarılı bir örnek oluşturdu.

Tüketicilerden Gelen Tepkiler

Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'da tadına baktığı ejder meyvesinin üretimi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bu meyveyi kendi arazisinde denemeye karar verdi. Yöredeki birçok kişinin "Burada olmaz" şeklindeki olumsuz yorumlarına rağmen, bu meyvenin yetişeceğine inandı. Mutlu, "Denemek için ektim. Rabbime şükür fazlasıyla verdi." diyerek yaşadığı başarıyı paylaştı.

Ekonomiye Katkı ve Talep Artışı

Kozan'daki 1 dönümlük atıl araziyi verimli hale getiren Mutlu, 20 günde bir hasat yaparak, yılda 1 ton meyve elde ediyor. Kilosunu 150-200 TL arasında satılan ejder meyvesi için yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Mutlu, "İlaçsız bir üretim yaptım ve buradan gelip alıyorlar." ifadelerini kullandı. Bu başarı, yerel tarımda farklı ürünlerin yetiştirilmesi için bir örnek teşkil ediyor ve diğer çiftçiler için ilham kaynağı oluyor.