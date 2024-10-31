DGS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2024 ÖSYM DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 25-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ek tercih başvuruları sonrasında, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Bu süreçte, DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı sorusu gündemdeki yerini almış durumda.

Ek Tercih Başvuruları Sona Eriyor

2024 DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 25 Ekim 2024 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sonuçların Açıklanma Tarihi

DGS ek tercih işlemleri tamamlandığında, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. DGS ek tercih sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor. Ancak sonuçların tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların tercihlerini yaparken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Öncelikle, tercihlerini yaparken kendi puan ve kontenjan durumlarını göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca tercih yaparken hangi programların kendilerine uygun olduğuna dair detaylı bir araştırma yapmaları yerleşme şanslarını artırabilir.