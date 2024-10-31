İnternet alışverişinde yeni dönem: Artık zorunlu yapmayan 24 saat içinde…

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarındaki güvenliği artırmak amacıyla önemli değişiklikler duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, internetten satış yapan firmaların ürün ilanlarında gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgilerine yer vermesi zorunlu hale geldi. Ayrıca, uygunsuz ürünlerin tespit edilmesi durumunda, bu ilanların 24 saat içinde kaldırılması ve gerekirse erişimlerinin engellenmesi öngörülüyor.

Uygunsuz Ürünler 24 Saat İçinde Kaldırılacak

Yönetmelik, e-ticaret sitelerinde güvensiz veya ticarete uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde, bu ürünlerin 24 saat içinde satış ilanının kaldırılmasını gerektiriyor. Belirtilen süre içinde gerekli işlemler yapılmadığı takdirde, ilgili ilana erişim engellenecek. Bu uygulama, hem tüketicilerin korunması hem de güvenli alışveriş ortamının sağlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Ürün Güvenliği Temas Noktaları

Yeni düzenlemelerle birlikte, e-ticaret platformları "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Bu noktalar, vatandaşların ürün güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayetlerini bildirebileceği alanlar olacak. Ayrıca, bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulundurma şartı getirilerek, yurtdışından gelen ürünlerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Şartı sağlamayan işletmeler Türkiye'ye satış yapamayacak.

Kadınların Ekonomik Hayata Katılımı İçin Özel Düzenlemeler

Resmi Gazete'de yayımlanan "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile doğrudan satış sistemine özel düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyet gösterdiği doğrudan satış sistemlerinin yasal altyapısını güçlendiriyor.

Ekonomik büyüklüğü 10 milyar lira olan bu sistem, hem tüketicilere hem de doğrudan satıcılara daha etkin bir yasal koruma sağlıyor. Ayrıca, halk arasında "saadet zinciri" olarak adlandırılan ve yasa dışı olan piramit satışlarla doğrudan satışlar arasındaki ayrım netleştirildi. Bu sayede yasal olmayan piramit sistemlerin doğurabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.

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Tüketici Bilgilendirme ve Cayma Hakları

Doğrudan satış sistemine yönelik düzenlemeler kapsamında, sistemden ürün alan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak önlemler de alındı. Böylece, tüketicilerin daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemeler, e-ticaretin daha güvenli hale gelmesini ve kadınların ekonomik hayata katılımının teşvik edilmesini amaçlıyor. Tüketicilerin haklarını korumak ve güvenli alışveriş ortamını sağlamak, gelecekte bu alandaki gelişmelerin temel odak noktası olmaya devam edecek.