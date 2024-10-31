Kasım ara tatili ne zaman, ne kadar sürecek? MEB 2024-2025 tatil takvimi

Öğrenciler için ilk dönemin temposunu hafifletecek olan ara tatil için geri sayıma başladı. Öğrenciler, ilk ara tatilini kasım ayında yaparken, veliler de planlarını bu tarihe göre yapacak. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre hareket eden veliler ve öğrenciler, Kasım ayı ara tatilinin ne zaman olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı takvimi…

Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatil sürecine hafta sonları da dahil edildiğinde, 9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinde hafta sonu olmasıyla birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili, ilk dönemin tamamlanmasının ardından başlayacak. 1. dönemin bitiş tarihi 17 Ocak 2025 Cuma olarak belirlenirken, öğrenciler 20 Ocak Pazartesi günü sömestr tatiline girecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü tatil sona erecek.

Nisan Ayında İkinci Ara Tatil

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi de Nisan ayında bir ara tatil içerecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.