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Taksim’e cami nasıl yapıldı? 81 yıllık hasret nasıl sona erdi?

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 12:23
Güncelleme:07.04.2023 12:39
CHP 1940 yılında Topçu Kışlası'ndaki tarihi camiyi yıkınca Taksim Meydanı'nda cami kalmadı. 81 yıllık hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda hasret sona erdi. 2017'de temeli atılan Taksim Camii 28 Mayıs 2021'de açıldı. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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