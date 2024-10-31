2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, Kariyer Kapısı üzerinden 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 30 Ekim 2024 - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet girişi yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru süresi 15 Kasım 2024 saat 23:59'da sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli Başvuru Şartları

Genel Şartlar

Kariyer Kapısı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

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Nasıl Başvuru Yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alım süreçleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden takip edilebilir. Burada yer alan ilanlara e-Devlet şifresi ile erişim sağlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bilişim personeli başvuruları için adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve şartlara uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Ayrıca, adaylar kamu memur ilanlarına İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/) üzerinden erişebilir, ilgili ilanların detaylarına göz atarak başvuru da bulunabilir.