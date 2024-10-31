Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı. Tören sonrası ikili ve heyetler arası görüşmeye geçilirken toplantılar sonrasında iki lider basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı.
İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Resmi karşılaşama sonrasında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
BASIN TOPLANTISI SONRASI AKŞAM YEMEĞİ
Ortak basın toplantısında kritik mesajlar verecek olan Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında Faye onuruna resmi akşam yemeği verecek.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Fay, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Fay, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.