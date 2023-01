Meral Akşener'e "silahlara veda" yanıtı! Siyaset Bilimci Onur Erim: Akşener eski karanlık Türkiye’nin eski karanlık yüzü

Devlet Bahçeli, milletin iradesinden korkanların PKK'ya zeytin dalı uzatacak kadar kökünden ve değerlerinden uzaklaştığını söyleyerek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da "Ben buraya rızanızı almaya geldim."; "İYİ Parti'yi Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu." ve "Mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz biz olmaksa, biz varız." sözlerini sarf ettiğini aktardı.

Bir vesileyle siyasi ayrılık yaşadığı, İYİ Parti'de görev yapan bazı isimlerin bu sözleri nasıl hazmedeceklerini soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"İP Başkanı'na 'silahlara veda' sözlerini kullandıran, bu siparişi veren hangi mihraklardır? Türk milletinin etnik kimliklerden oluşan kabile formatına dönüştürmenin neresi iyiliktir? Neresi temizliktir? Neresi milliliktir? Zillet ittifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna hakaretinden sonra İP Başkanı'nın bu ihanet açılımını seslendirmesi tesadüf değildir. Her dalda mendili, her tarlada ayak izi, her partide kötü hatırası bulunanların gerçek yüzü, gerçek niyeti, gerçek hedefi ayan beyan ortaya çıkmıştır. MHP'ye ihanetin, tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk, bununla birlikte herkes de görmüştür. Silahlara veda mesajını öncelikle düşünüp tavır geliştirmesi gerekenler bir zamanlar yan yana olduğumuz kişilerdir. İP Başkanı silahlara değil siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak, bir daha da hiç kimseyi kandırmaya, aldatmaya, gülücükler saçarak gizli emellerini saklamaya yeltenemeyecektir."