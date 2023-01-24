Meral Akşener'e "silahlara veda" yanıtı! Siyaset Bilimci Onur Erim: Akşener eski karanlık Türkiye’nin eski karanlık yüzü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır’daki terör örgütü PKK ve HDP'yi muhatap alan "silahlara veda" sözü büyük tepki toplamıştı. Bu skandal çıkış A Haber’de enine boyuna tartışıldı. Akşener’i topa tutan Siyaset Bilimci Onur Erim, "Akşener eski karanlık Türkiye’nin eski karanlık yüzü" olduğunu ifade ederek, "İlk 2 kelimede ‘silah bırakmak’ sözü… Burada çoğul konuşmakta. İki yer kast ediyor bir tanesi kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öteki de terör örgütü PKK’dır.” dedi. Erim, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları, kolluk kuvvetleri, jandarması, korucusu, polisi, MİT’i silah filan bırakmaz. O terörist de o silahı kendi kendine bırakır ya da Mehmetçiğin namlusunda sarı torba ile defolup gider gideceği yere. Bu Türkiye’de bir siyasetçinin yapacağı bir açıklama değil.” şeklinde konuştu. Erim ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in sergilediği ‘Saraçhane tiyatrosu’na dair de bomba bir kulis bilgisini paylaşarak “Kılıçdaroğlu bir şekilde İmamoğlu kararının Akşener’in denetim ve gözetiminde üst düzey bir İYİ Partili’nin eli ile çıkarıldığına inandırılmış.” şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21 Ocak Cumartesi günü partisinin Diyarbakır'daki 2'nci Olağan İl Kongresi'nde "Mesele cumhuriyeti sözde özde sahiplenmekse, mesele silahlara veda kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız" demişti.
Bu sözlerin ardındaki şifreler A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı.
"AKŞENER ESKİ KARANLIK TÜRKİYE'NİN ESKİ KARANLIK YÜZÜ"
Siyaset Bilimci Onur Erim, "Meral Hanım silah bırakmaktan bahsediyor! Milliyetçi olduğunu iddia eden bir İYİ Parti. Sadece iddiada kalan bir söylem. Şimdi silah bırakma derken oturup mantıklı düşünelim. Burada kime hitap ediyor? İlk 2 kelimede 'silah bırakmak' sözü… Burada çoğul konuşmakta. İki yer kast ediyor bir tanesi kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öteki de terör örgütü PKK'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları, kolluk kuvvetleri, jandarması, korucusu, polisi, MİT'i silah filan bırakmaz. Meral Hanım her halde eski karanlık Türkiye'nin eski karanlık yüzlerinden olduğu için bu durumlara başlama derdinde. O terörist (PKK) de o silahı kendi kendine bırakır ya da Mehmetçiğin namlusunda sarı torba ile defolup gider gideceği yere. Bu Türkiye'de bir siyasetçinin yapacağı bir açıklama değil. Bunu söylemeye HDP'liler bile uzun zamandır cesaret edemiyor. Silah bırakmak ne demek! Kim silah bırakacak yahu" dedi.
"KILIÇDAROĞLU İNANDIRILMIŞ"
Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararı sonrası sergilenen "Saraçhane tiyatrosu" hakkında ise Erim "Net bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Yüreği yeten bir İYİ Partili varsa çıksın beni yalanlasın! Miting devede kulak kalır. Saraçhane'deki en büyük sıkıntı ve bu aşıldı mı emin de değilim.
Olay şudur; Kılıçdaroğlu bir şekilde Ekrem İmamoğlu kararının Meral Akşener'in denetim ve gözetiminde üst düzey bir İYİ Partili'nin eli ile çıkarıldığına inandırılmış.
Bu böyle oldu demiyorum! Meral Hanım'ın denetiminde üst düzey bir İYİ Partili eli ile bir şekilde desteklenerek diye çıkarıldığına Kemal Bey inandırılmış. Altını çiziyorum oradaki krizin temel nedeni oydu.
Kemal Bey 5 bin, 2 bin kişilik miting için atlayıp öyle özel uçak ile (Almanya'dan) gelmez. Ve bu halen aşıldı mı? Ona da emin değilim." ifadelerine yer verdi.
"İMAMOĞLU-DEMİRTAŞ VE KANDİL SÖYELMİ AYNI"
Öte taraftan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini hatırlatan Onur Erim, "Ekrem Bey'in demecini 2 yer daha verdi. İyi hatırlayalım! Selahattin Demirtaş ve Kandil verdi. Demeç şu '6'lı masa kendinize gelin çatı adayda birleşin' tercihen Kemal Bey olsun suflesi de var." şeklinde konuştu.
BAHÇELİ: MHP'YE İHANETİN NEDENİ SANIYORUM ÇOK DAHA NETLEŞMİŞTİR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 24 Ocak 2023 tarihli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meral Akşener'in "silahlara veda" sözlerine yanıt verdi.
Devlet Bahçeli, milletin iradesinden korkanların PKK'ya zeytin dalı uzatacak kadar kökünden ve değerlerinden uzaklaştığını söyleyerek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da "Ben buraya rızanızı almaya geldim."; "İYİ Parti'yi Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu." ve "Mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz biz olmaksa, biz varız." sözlerini sarf ettiğini aktardı.
Bir vesileyle siyasi ayrılık yaşadığı, İYİ Parti'de görev yapan bazı isimlerin bu sözleri nasıl hazmedeceklerini soran Bahçeli, şöyle devam etti:
"İP Başkanı'na 'silahlara veda' sözlerini kullandıran, bu siparişi veren hangi mihraklardır? Türk milletinin etnik kimliklerden oluşan kabile formatına dönüştürmenin neresi iyiliktir? Neresi temizliktir? Neresi milliliktir? Zillet ittifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna hakaretinden sonra İP Başkanı'nın bu ihanet açılımını seslendirmesi tesadüf değildir. Her dalda mendili, her tarlada ayak izi, her partide kötü hatırası bulunanların gerçek yüzü, gerçek niyeti, gerçek hedefi ayan beyan ortaya çıkmıştır. MHP'ye ihanetin, tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk, bununla birlikte herkes de görmüştür. Silahlara veda mesajını öncelikle düşünüp tavır geliştirmesi gerekenler bir zamanlar yan yana olduğumuz kişilerdir. İP Başkanı silahlara değil siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak, bir daha da hiç kimseyi kandırmaya, aldatmaya, gülücükler saçarak gizli emellerini saklamaya yeltenemeyecektir."
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