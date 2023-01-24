Kılıçdaroğlu perşembe 'adayım' diyecek! Son kulis bilgileri A Haber'de masaya yatırıldı: "CHP'li 11 belediye başkanı yarın destek verecek"

Yeşiltaş konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Geçen toplantı 9 saat sürmüştü. Bu kez adaylık konusunda görüşecekler, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Buradan bir aday isminin çıkması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kamuoyu önünde dile getiriyor, bu toplantıda bu niyeti masaya getirecek. CHP'nin adayı benim kabul ederseniz, aday olmak istiyorum diyebilir.

Bugün CHP'den üst düzey yöneticiyle görüştüm, "Aday ismi açıklanacak mı?" sorusuna "Hayır ancak tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Aday belirleme yöntemi görüşülecek." yanıtını verdi.

İYİ Parti ve CHP anlaşma sağlamış değil… İYİ Parti halka kulak vermek istiyor, Akşener ve kurmaylarının tamamı anket sonuçlarına göre adayı belirleyelim diyor. Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi karar olacağını ifade etti, anket değil masa belirlesin diyor.

Masadan nasıl bir karar çıkacak? Öncelikli olarak ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. CHP'li yönetici "Aday ismi değil ancak ne zaman açıklanacağı duyurulabilir" dedi."