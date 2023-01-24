Kılıçdaroğlu perşembe 'adayım' diyecek! Son kulis bilgileri A Haber'de masaya yatırıldı: "CHP'li 11 belediye başkanı yarın destek verecek"
Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu. Öte yandan masanın resmi olarak adayını açıklayacağı tarih de netleşti.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi.
Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI
Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.
İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.
KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
Öte yandan Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
11'İNCİ GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ: BU KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı.
KULİSLER ALEV ALEV: "KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYECEK"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu.
Yeşiltaş konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:
"Geçen toplantı 9 saat sürmüştü. Bu kez adaylık konusunda görüşecekler, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Buradan bir aday isminin çıkması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kamuoyu önünde dile getiriyor, bu toplantıda bu niyeti masaya getirecek. CHP'nin adayı benim kabul ederseniz, aday olmak istiyorum diyebilir.
Bugün CHP'den üst düzey yöneticiyle görüştüm, "Aday ismi açıklanacak mı?" sorusuna "Hayır ancak tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Aday belirleme yöntemi görüşülecek." yanıtını verdi.
İYİ Parti ve CHP anlaşma sağlamış değil… İYİ Parti halka kulak vermek istiyor, Akşener ve kurmaylarının tamamı anket sonuçlarına göre adayı belirleyelim diyor. Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi karar olacağını ifade etti, anket değil masa belirlesin diyor.
Masadan nasıl bir karar çıkacak? Öncelikli olarak ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. CHP'li yönetici "Aday ismi değil ancak ne zaman açıklanacağı duyurulabilir" dedi."
ADAY RESMİ OLARAK HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Yeşiltaş, adaylığın resmi ilanı için iki farklı tarih üzerinde durulduğunu söyledi. 6'lı masanın adayının 5 Şubat ya da 12 Şubat'ta açıklanmasının beklendiğini vurgulayan A Haber muhabiri, "Nerede açıklanacağı da merak ediliyor. İstanbul'da açıklanabileceği ifade ediliyor ancak Ankara'da açıklanacak. O gün sadece cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı ya da yardımcıları da sahneye çıkacak. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tek bir şartla kabul edeceği o şartın da tek başına cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği iddia ediliyor.Diğer liderlerin vekil olmak istediği konuşuluyor fakat vekil olurlarsa yardımcı olamazlar." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINI GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da yeni bir destek açıklaması gelecek." diye konuştu.
CHP liderinin geçtiğimiz günlerde de parti yönetimiyle bir toplantı yaptığı ve mayıs ayında hangi sloganlarla ve vaatlerle seçmen karşısına çıkacağını konuştuğu ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!
- Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?
- 23 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Esra Erol...
- YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI...ŞOK, A101, CarrefourSA...
- Vergi affı için nereye başvurulacak? Vergi borçları silindi mi? Vergi affı ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?
- 2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Oruç hangi ayda tutulacak?
- TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek?
- Aşkı Memnu yeni Nihal kim olacak? Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?
- Askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 Şubat celbi ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama!