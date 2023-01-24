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Kılıçdaroğlu perşembe 'adayım' diyecek! Son kulis bilgileri A Haber'de masaya yatırıldı: "CHP'li 11 belediye başkanı yarın destek verecek"

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Kılıçdaroğlu perşembe ’adayım’ diyecek! Son kulis bilgileri A Haber’de masaya yatırıldı: CHP’li 11 belediye başkanı yarın destek verecek

Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu. Öte yandan masanın resmi olarak adayını açıklayacağı tarih de netleşti.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi.

Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Öte yandan Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

11'İNCİ GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ: BU KEZ ADAY KONUŞACAKLAR

Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı.

KULİSLER ALEV ALEV: "KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu.

Yeşiltaş konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Geçen toplantı 9 saat sürmüştü. Bu kez adaylık konusunda görüşecekler, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Buradan bir aday isminin çıkması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kamuoyu önünde dile getiriyor, bu toplantıda bu niyeti masaya getirecek. CHP'nin adayı benim kabul ederseniz, aday olmak istiyorum diyebilir.

Bugün CHP'den üst düzey yöneticiyle görüştüm, "Aday ismi açıklanacak mı?" sorusuna "Hayır ancak tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Aday belirleme yöntemi görüşülecek." yanıtını verdi.

İYİ Parti ve CHP anlaşma sağlamış değil… İYİ Parti halka kulak vermek istiyor, Akşener ve kurmaylarının tamamı anket sonuçlarına göre adayı belirleyelim diyor. Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi karar olacağını ifade etti, anket değil masa belirlesin diyor.

Masadan nasıl bir karar çıkacak? Öncelikli olarak ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. CHP'li yönetici "Aday ismi değil ancak ne zaman açıklanacağı duyurulabilir" dedi."

ADAY RESMİ OLARAK HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Yeşiltaş, adaylığın resmi ilanı için iki farklı tarih üzerinde durulduğunu söyledi. 6'lı masanın adayının 5 Şubat ya da 12 Şubat'ta açıklanmasının beklendiğini vurgulayan A Haber muhabiri, "Nerede açıklanacağı da merak ediliyor. İstanbul'da açıklanabileceği ifade ediliyor ancak Ankara'da açıklanacak. O gün sadece cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı ya da yardımcıları da sahneye çıkacak. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tek bir şartla kabul edeceği o şartın da tek başına cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği iddia ediliyor.Diğer liderlerin vekil olmak istediği konuşuluyor fakat vekil olurlarsa yardımcı olamazlar." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINI GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da yeni bir destek açıklaması gelecek." diye konuştu.

CHP liderinin geçtiğimiz günlerde de parti yönetimiyle bir toplantı yaptığı ve mayıs ayında hangi sloganlarla ve vaatlerle seçmen karşısına çıkacağını konuştuğu ifade edildi.

6’lı masadan son kulis bilgileri: Adayım diyecek 6'LI MASADAN SON KULİS BİLGİLERİ: "ADAYIM DİYECEK"

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