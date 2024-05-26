Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra'nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın
Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyon çarpan, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'ın ailesi, sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili çıkacak yasayı destekliyor. Baba Murat Pınar kızının ölümünün ardından "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurmuştu.
Giriş Tarihi: 26.05.2024 07:20Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 07:35