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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra'nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyon çarpan, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'ın ailesi, sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili çıkacak yasayı destekliyor. Baba Murat Pınar kızının ölümünün ardından "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurmuştu.

Giriş Tarihi: 26.05.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 07:35
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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra’nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra’nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın

Mahra Pelin Pınar'ın (9) ailesi "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurdu.

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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra’nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın
Dernek sokaklarda başı boş köpek kalmaması için yeni çıkacak olan yasıyı destekleyerek Türkiye genelinde mücadele veriyor. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar kuruluş amaçlarının köpeklerin sokaklarda başıboş bırakılmasının engellenmesi olduğunu söyledi.
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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra’nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın

Evladını başıboş köpekler yüzünden kaybetmiş bir aile ve aynı durumdaki onlarca aileye destek olmaya çalışan bir dernek olarak sokakta sıfır başıboş köpek politikasının benimsenmesi için mücadele ettiklerini de belirten Başkan Murat Pınar, "Gelinen nokta da köpekler sokaklarda başıboş bırakılmayacaksa mücadelemizin başarılı olduğunu gösterir.

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Sokak köpekleri kovalarken canından olan Mahra’nın ailesi konuştu: Başıboş köpek kalmasın

Çocuklar, neneler, dedeler parçalanarak ölürken; elbette ki insan hakları konuşulmalıdır. Bugüne kadar yapılan hata ben Mahra'mı gömerken mezarlıkta gezen köpeklerin rahatının konuşulmasıydı. Önce çocuk, önce insan konuşulmalıdır. İnsan hakkı ihlalleri önlenmeli ve elbet hayvan refahı da sağlanmalıdır" dedi.