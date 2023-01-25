Meral Akşener'e "silahlara veda" yanıtı! Siyaset Bilimci Onur Erim: Akşener eski karanlık Türkiye’nin eski karanlık yüzü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır’daki terör örgütü PKK ve HDP'yi muhatap alan "silahlara veda" sözü büyük tepki toplamıştı. Bu skandal çıkış A Haber’de enine boyuna tartışıldı. Akşener’i topa tutan Siyaset Bilimci Onur Erim, "Akşener eski karanlık Türkiye’nin eski karanlık yüzü" olduğunu ifade ederek, "İlk 2 kelimede ‘silah bırakmak’ sözü… Burada çoğul konuşmakta. İki yer kast ediyor bir tanesi kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öteki de terör örgütü PKK’dır.” dedi. Erim, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları, kolluk kuvvetleri, jandarması, korucusu, polisi, MİT’i silah filan bırakmaz. O terörist de o silahı kendi kendine bırakır ya da Mehmetçiğin namlusunda sarı torba ile defolup gider gideceği yere. Bu Türkiye’de bir siyasetçinin yapacağı bir açıklama değil.” şeklinde konuştu. Erim ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in sergilediği ‘Saraçhane tiyatrosu’na dair de bomba bir kulis bilgisini paylaşarak “Kılıçdaroğlu bir şekilde İmamoğlu kararının Akşener’in denetim ve gözetiminde üst düzey bir İYİ Partili’nin eli ile çıkarıldığına inandırılmış.” şeklinde konuştu.