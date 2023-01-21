Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık! Masaya oturma mesajını Diyarbakır'dan yolladı
2023 yılı seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda HDP ile yakınlaşma her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamasının ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener yaptığı konuşmada "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye’den yanayız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık az bir süre kala Millet İttifakı'nda adaylık konusundaki tartışmalar halen gündemdeki yerini koruyor.
ÜST ÜSTE ADAYLIK ÇIKIŞLARI
Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışının ardından İYİ Partili isimlerden gelen üst üste vetolar ve Akşener'in sürekli olarak Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarması ittifaktaki krizi daha da derinleştirdi.
DEVA-HDP YAKINLAŞMASI
Diğer yandan masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son dönemde HDP'ye yönelik yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu.
HDP İLE DİYALOĞUMUZ VAR
Babacan yaptığı açıklamada "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.
"ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Babacan'ın bu çıkışı sonrasında partideki isimler de konu hakkında açıklamalarda bulunurken DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.
Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor.
Son olarak bugün Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.
Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
- Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?
- EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
- Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?
- GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
- EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?