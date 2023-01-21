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Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık! Masaya oturma mesajını Diyarbakır'dan yolladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Meral Akşener’den HDP’ye yeşil ışık! Masaya oturma mesajını Diyarbakır’dan yolladı

2023 yılı seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda HDP ile yakınlaşma her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamasının ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener yaptığı konuşmada "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye’den yanayız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık az bir süre kala Millet İttifakı'nda adaylık konusundaki tartışmalar halen gündemdeki yerini koruyor.

ÜST ÜSTE ADAYLIK ÇIKIŞLARI

Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışının ardından İYİ Partili isimlerden gelen üst üste vetolar ve Akşener'in sürekli olarak Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarması ittifaktaki krizi daha da derinleştirdi.

DEVA-HDP YAKINLAŞMASI

Diğer yandan masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son dönemde HDP'ye yönelik yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu.

HDP İLE DİYALOĞUMUZ VAR

Babacan yaptığı açıklamada "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.

"ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Babacan'ın bu çıkışı sonrasında partideki isimler de konu hakkında açıklamalarda bulunurken DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor.

Son olarak bugün Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

Meral Akşener’den HDP’ye yeşil ışık! MERAL AKŞENER'DEN HDP'YE YEŞİL IŞIK!

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