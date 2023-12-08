Opel’de yılın son zammı 74 bin TL oldu! Aralık ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland yeni fiyat listesi….

Opel 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi ile hayranlarının karşısına çıktı. 2023 yılının son fiyat listesini paylaşan firma, geçtiğimiz ayda olduğu gibi aralık ayında da fiyat artışı yaptı. Modellere ve paketlere göre farklı fiyat artışı uygulayan otomobil üreticisi, Opel Crossland 1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance paketine 74 bin TL zam uyguladı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak yeni fiyat listesinde modellere göre değişiklik gösteren belli başlı zamlar bulunuyor. İşte aralık ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland zamlı fiyat listesi…

OPEL 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ARALIK AYI FİYAR LİSTESİ