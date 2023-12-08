Opel’de yılın son zammı 74 bin TL oldu! Aralık ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland yeni fiyat listesi….
Opel 2023 yılının son sıfır araç fiyat listesinde 74 bin TL’ye varan zam uyguladı. Yeni fiyat listesinde model ve paketlere göre fiyat artışlarında değişiklikler görülüyor. İşte 2023 model sıfır Opel modellerinin aralık ayı yeni fiyat listesi….
Opel 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi ile hayranlarının karşısına çıktı. 2023 yılının son fiyat listesini paylaşan firma, geçtiğimiz ayda olduğu gibi aralık ayında da fiyat artışı yaptı. Modellere ve paketlere göre farklı fiyat artışı uygulayan otomobil üreticisi, Opel Crossland 1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance paketine 74 bin TL zam uyguladı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak yeni fiyat listesinde modellere göre değişiklik gösteren belli başlı zamlar bulunuyor. İşte aralık ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland zamlı fiyat listesi…
OPEL 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ARALIK AYI FİYAR LİSTESİ
2023 Model Opel Corsa
1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 889.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.028.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 1.079.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.203.900 TL
2023 Model Opel Corsa Elektrik
100 kW Ultimate 1.187.900 TL
2023 Model Opel Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 1.252.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.411.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.557.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.691.000 TL
2023 Model Opel Astra Elektrik
115 kW Ultimate 1.599.900 TL
2023 Model Opel Mokka
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.415.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.552.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 1.630.000 TL
2023 Model Opel Mokka Elektrik
100 kW Ultimate 1.493.900 TL
2023 Model Opel Crossland
1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.104.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.222.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance 1.83.900 TL
2023 Model Opel Grandland
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.671.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.729.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.759.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 1.817.000 TL
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