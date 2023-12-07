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Haberler Otomobil Haberleri Peugeot aralık ayı fiyat listesini açıkladı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı yeni fiyat listesi.

Peugeot aralık ayı fiyat listesini açıkladı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı yeni fiyat listesi.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Peugeot aralık ayı fiyat listesini açıkladı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı yeni fiyat listesi.

Türkiye son yıllarda satışa sunduğu SUV modelleri ile dikkatleri üzerine toplayan Peugeot, aralık ayı fiyat listesinde değişiklik yapmadı. İşte markanın merak edilen fiyat listesi…

Peugeot 2023 model sıfır araçları için heyecanla beklenen aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay bazı modelleri için 60 bin TL'ye varan zam yapan Fransız otomobil üreticisi, 2023'ün son ayında fiyat değişikliği yapmayacağını 31 Aralığa kadar aynı fiyattan satışlarına devam edeceğini açıkladı. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 aralık ayı güncel fiyat listesi….

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PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2023 Model Peugeot 208

- 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 1.043.000 TL

- 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.145.000 TL

- 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.264.000 TL

2023 Model Peugeot 308

- 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.436.000 TL

- 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.533.500 TL

- 308 GT1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.697.000 TL

2023 Model Peugeot 2008

Benzin

- 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.367.000 TL

- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.473.500 TL

- Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 : 1.664.500 TL

Dizel

- Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.509.000 TL

- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8: 1.582.500 TL

- Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.772.500 TL

2023 Model Peugeot e-2008

- Yeni E-2008 GT 115kW: 1.580.000 TL

2023 Model Peugeot 408

- Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.725.000 TL

- Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.992.500 TL

2023 Model Peugeot 3008

Benzin

- 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.798.000 TL

Dizel

- 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.853.500 TL

- 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.935.000 TL

- 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.210.000 TL

Hybrid

- 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.260.000 TL

2023 Model Peugeot 508

- Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.826.000 TL

- Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.028.000 TL

2023 Model Peugeot 5008

- 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.136.000 TL

- 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.376.500 TL

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