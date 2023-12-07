Peugeot aralık ayı fiyat listesini açıkladı! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Kasım ayı yeni fiyat listesi.

Peugeot 2023 model sıfır araçları için heyecanla beklenen aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay bazı modelleri için 60 bin TL'ye varan zam yapan Fransız otomobil üreticisi, 2023'ün son ayında fiyat değişikliği yapmayacağını 31 Aralığa kadar aynı fiyattan satışlarına devam edeceğini açıkladı. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 aralık ayı güncel fiyat listesi….

PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ