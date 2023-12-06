Dacia yılın son fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

Dacia aralık ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyat listesini yayınladı. 2023 yılının son fiyatları ile hayranlarının karşısına çıkan firma, bazı model ve paketlerine 20 bin TL'ye varan indirim uygularken bazı modelleri için zam uyguladı. Fiyat performans ürünleri ile her yıl olduğu gibi bu yılda en çok araç satan markalardan biri olan otomobil üreticisi 2024 yılında da iddialı tasarıma sahip araçları ile yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi…

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ KASIM FİYAT LİSTESİ