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Dacia yılın son fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Dacia yılın son fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

Dacia aralık ayı fiyat listesinde bazı model ve paketleri için 28 bin TL’ye varan zam uygularken bazı modelleri için 20 bin TL’ye varan indirim uyguladı. Yılın son fiyat listesi ile hayranlarının karşısına çıkan firma yeni yılda yeni tasarıma sahip araçlarla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. İşte Dacia'nın aralık ayında açıkladığı güncel 2023 model sıfır araç fiyatları.

Dacia aralık ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyat listesini yayınladı. 2023 yılının son fiyatları ile hayranlarının karşısına çıkan firma, bazı model ve paketlerine 20 bin TL'ye varan indirim uygularken bazı modelleri için zam uyguladı. Fiyat performans ürünleri ile her yıl olduğu gibi bu yılda en çok araç satan markalardan biri olan otomobil üreticisi 2024 yılında da iddialı tasarıma sahip araçları ile yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi

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DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ KASIM FİYAT LİSTESİ

2023 Model Sandero;

Essential Tce 90 bg CVT: 873.000 TL

2023 Model Sandero Stepway;

Essential Stepway Tce 90 bg: 857.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.000 TL

2023 Model Duster;

Essential TCe 90 bg 899.000 TL

Expression ECO-G 100 bg 1.053.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.118.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC 1.095.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 1.190.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC 1.189.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.309.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC 1.229.000 TL

2023 Model Spring;

Extreme Electric 65 bg: 950.000 TL

2023 Model Jogger;

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.035.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.049.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.055.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.119.000 TL

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