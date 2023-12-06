Dacia yılın son fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….
Dacia aralık ayı fiyat listesinde bazı model ve paketleri için 28 bin TL’ye varan zam uygularken bazı modelleri için 20 bin TL’ye varan indirim uyguladı. Yılın son fiyat listesi ile hayranlarının karşısına çıkan firma yeni yılda yeni tasarıma sahip araçlarla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. İşte Dacia'nın aralık ayında açıkladığı güncel 2023 model sıfır araç fiyatları.
Dacia aralık ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyat listesini yayınladı. 2023 yılının son fiyatları ile hayranlarının karşısına çıkan firma, bazı model ve paketlerine 20 bin TL'ye varan indirim uygularken bazı modelleri için zam uyguladı. Fiyat performans ürünleri ile her yıl olduğu gibi bu yılda en çok araç satan markalardan biri olan otomobil üreticisi 2024 yılında da iddialı tasarıma sahip araçları ile yoluna devam etmeyi hedefliyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi…
DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ KASIM FİYAT LİSTESİ
2023 Model Sandero;
Essential Tce 90 bg CVT: 873.000 TL
2023 Model Sandero Stepway;
Essential Stepway Tce 90 bg: 857.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.000 TL
2023 Model Duster;
Essential TCe 90 bg 899.000 TL
Expression ECO-G 100 bg 1.053.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.118.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC 1.095.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4 1.190.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC 1.189.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.309.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC 1.229.000 TL
2023 Model Spring;
Extreme Electric 65 bg: 950.000 TL
2023 Model Jogger;
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.035.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.049.000 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.055.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.119.000 TL
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