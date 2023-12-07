Skoda’dan 25 bin TL yılın son zammı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi

Skoda Türkiye'de satışa sunduğu 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay tüm araç modellerine 25'er bin TL'zam uygulayan firma, aralık ayında da aynı şekilde giriş seviye modellerine 25'er bin TL fiyatlarında artışa gitti. 31 Aralık 2023 tarihine kadar da bayi satışlarına güncel fiyattan devam edecek. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi….

2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ