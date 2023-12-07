Skoda’dan 25 bin TL yılın son zammı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi
Skoda’dan 25 bin TL daha zam geldi. Geçtiğimiz ay tüm model ve paketlerine 25 bin TL zam uygulayan firma aralık ayı fiyat listesinde de aynı şekilde fiyat artışına gitti. İşte 2023 yılının son sıfır Skoda modellerinin listesi….
Skoda Türkiye'de satışa sunduğu 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay tüm araç modellerine 25'er bin TL'zam uygulayan firma, aralık ayında da aynı şekilde giriş seviye modellerine 25'er bin TL fiyatlarında artışa gitti. 31 Aralık 2023 tarihine kadar da bayi satışlarına güncel fiyattan devam edecek. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi….
2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2023 Model Fabia
Elite 1.0 TSI 95 PS 939.900 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.004.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.129.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.329.900 TL
2023 Model Scala
Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 1.099.900 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.159.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.309.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.409.900 TL
2023 Model Octavia
Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.342.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.432.900 TL
Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.515.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.605.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.812.900 TL
RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.909.900 TL
Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.882.900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.912.900 TL
Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.969.900 TL
2023 Model Superb
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.609.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.784.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL
L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL
L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.209.900 TL
L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 3.269.900 TL
Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL
Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.314.900 TL
2023 Model Kamiq
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.249.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.349.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.407.400 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.507.400 TL
2023 Model Karoq
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.619.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.869.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.949.900 TL
2023 Model Kodiaq
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.804.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.932.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.269.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL
L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.524.900 TL
Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.479.900 TL
L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.679.900 TL
RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 3.809.900 TL
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