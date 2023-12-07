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Skoda’dan 25 bin TL yılın son zammı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Skoda’dan 25 bin TL yılın son zammı! 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni ayı fiyat listesi

Skoda’dan 25 bin TL daha zam geldi. Geçtiğimiz ay tüm model ve paketlerine 25 bin TL zam uygulayan firma aralık ayı fiyat listesinde de aynı şekilde fiyat artışına gitti. İşte 2023 yılının son sıfır Skoda modellerinin listesi….

Skoda Türkiye'de satışa sunduğu 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay tüm araç modellerine 25'er bin TL'zam uygulayan firma, aralık ayında da aynı şekilde giriş seviye modellerine 25'er bin TL fiyatlarında artışa gitti. 31 Aralık 2023 tarihine kadar da bayi satışlarına güncel fiyattan devam edecek. İşte 2023 Model Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq yeni fiyat listesi….

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2023 MODEL SIFIR SKODA MODELLERİNİN ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

2023 Model Fabia

Elite 1.0 TSI 95 PS 939.900 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.004.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.129.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.329.900 TL

2023 Model Scala

Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 1.099.900 TL

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.159.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.309.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.409.900 TL

2023 Model Octavia

Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.342.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.432.900 TL

Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG 1.515.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.605.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.812.900 TL

RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.909.900 TL

Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.882.900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.912.900 TL

Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.969.900 TL

2023 Model Superb

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.609.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.784.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.209.900 TL

L&K Crystal 2.0 TSI 280 PS DSG 4x4 3.269.900 TL

Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.059.900 TL

Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.189.900 TL

Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.314.900 TL

2023 Model Kamiq

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.249.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.349.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.407.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.507.400 TL

2023 Model Karoq

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.619.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.869.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.949.900 TL

2023 Model Kodiaq

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.804.900 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.932.900 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.269.900 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.329.900 TL

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.524.900 TL

Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.479.900 TL

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 3.679.900 TL

RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 3.809.900 TL

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