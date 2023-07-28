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Otomobil alım satım sitelerinin oto ekspertiz hizmeti vermesinin etik olmayan yönleri

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Otomobil alım satım sitelerinin oto ekspertiz hizmeti vermesinin etik olmayan yönleri

Günümüzde, ikinci el araç alımı yapmak isteyenlerin güvenilir bir kaynaktan araç seçme ve değerlendirme süreçleri oldukça zorlayıcı olabiliyor. İşte bu noktada, online otomobil alım-satım siteleri devreye giriyor. Artık birçoğunun niyeti, oto ekspertiz hizmetini de sunarak alıcıların güvenini kazanmaya çalışmak. Ancak, ilan sitelerinin oto ekspertiz hizmeti sunmasının ne kadar etik olduğu kafalarda soru işareti bırakıyor.

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