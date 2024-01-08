Diyanet kadroları açıkladı! İlköğretim mezunu adaylar online başvurabiliyor! Başvurular ne zaman sona erecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları açıklayan kurum, 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle başvuruları online olarak almaya başlayacak. İlgili kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden gerekli bilgilere erişebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İşte ayrıntılar….
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplamda 41 Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin detayları açıklayan kurum, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan sıralaması esas alınarak kabul edilecek. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destek Personeli
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Bahçe Bakım Elemanı
Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının ''tarım ve bahçecilik'' alan/dallardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcımadde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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