Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
Dışişleri Bakanlığı 50 meslek memur alımı için detayları adaylarla paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı memur alımı için 35 yaşından küçük adaylar başvuruda bulanabilecek. Peki meslek memuru nedir, ne iş yapar? Dışişleri Bakanlığı meslek memuru başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız 50 memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Dışişleri Bakanlığı meslek memuru başvuru şartları neler? Aday meslek memuru sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru ve sınav tarihleri...
MESLEK MEMURU NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
Giriş sınavı başvuruları 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak ve 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURU SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),
b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.
(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı yabancı dil kategorilerinden birinden başvurulabilecektir.👇
(3) ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", YÖKDİL v.b. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
(4) İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki dil kategorilerinden birinden sınava girmek isteyen, ancak sözkonusu dilden YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin işbu ilanın II. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmaları ve bunu belgelemeleri halinde sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar, sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(5) Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen dil kategorilerinden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu dil kategorilerinde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer dil kategorilerine ilave edilebilir.
(6) Adaylar, farklı dil kategorilerinde gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir dil kategorisinden başvurabileceklerdir.
(7) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.
SINAV KONULARI NELER?
📌Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav iki gün sürecek olup, aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70 'tir.
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre yukarıdaki tabloda belirtilen dillerde yapılacaktır.
c) İngilizce dışındaki dillerden sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.
d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2021, 2022 veya 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavından alınan 70'in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 70'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
📌Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70 'tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir.
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