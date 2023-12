Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...

(3) ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", YÖKDİL v.b. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

(4) İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki dil kategorilerinden birinden sınava girmek isteyen, ancak sözkonusu dilden YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin işbu ilanın II. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmaları ve bunu belgelemeleri halinde sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar, sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.